Hazal Kaya ve kızı Süreyya’dan ilk poz! Ünlülerden yorum yağdı

2019 yılında Ali Atay ile nikah masasına oturan ve Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olma heyecanı yaşamıştı. Güzel oyuncu Leyla Süreyya adını verdiği bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı. Minik Süreyya sosyal medyada gündem olurken aralarında Uraz Kaygılaroğlu, Arzum Onan ve Seda Gözde Altuner gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda ünlü isimden yorum geldi. İşte Hazal Kaya Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya...