09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hazal Kaya ve kızı Süreyya’dan ilk poz! Ünlülerden yorum yağdı

Hazal Kaya ve kızı Süreyya’dan ilk poz! Ünlülerden yorum yağdı

2019 yılında Ali Atay ile nikah masasına oturan ve Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olma heyecanı yaşamıştı. Güzel oyuncu Leyla Süreyya adını verdiği bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı. Minik Süreyya sosyal medyada gündem olurken aralarında Uraz Kaygılaroğlu, Arzum Onan ve Seda Gözde Altuner gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda ünlü isimden yorum geldi. İşte Hazal Kaya Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya...

Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 11:15
  • 1
  • 108
Hazal Kaya ve kızı Süreyya’dan ilk poz! Ünlülerden yorum yağdı

Adını Feriha Koydum, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Bizim Hikaye, Aşk-ı Memnu gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 108
Hazal Kaya ve kızı Süreyya’dan ilk poz! Ünlülerden yorum yağdı

Ünlü oyuncu, aynı yıl Fikret Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

  • 3
  • 108
Hazal Kaya ve kızı Süreyya’dan ilk poz! Ünlülerden yorum yağdı

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya'nın geçen aylarda bir kız çocuk beklediği ortaya çıktı.

  • 4
  • 108
Hazal Kaya ve kızı Süreyya’dan ilk poz! Ünlülerden yorum yağdı

Kaya, geçen Şubat ayında da Süreyya adını verdiği kızına kavuştu.

  • 5
  • 108
Hazal Kaya ve kızı Süreyya’dan ilk poz! Ünlülerden yorum yağdı

Haftalar önce ikinci kez anne olan ünlü oyuncu, Süreyya ismini verdiği bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı.