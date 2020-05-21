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Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin capslerini paylaştı! Yazdığı notla kahkaha attırdı
Hazal Kaya 2019 yılının başında oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturmuş, Kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya'nın Anneler Günü'nde oğluyla fotoğrafını paylaşmasının ardından Fikret Ali'nin annesine mi yoksa babasına mı benzediği tartışmaları esprili capslerin ortaya çıkmasına nede oldu. Tartışmalara eğlenceli paylaşımlarla katılan Hazal Kaya, takipçilerinden gelen son eğlenceli paylaşım ile kahkahalara boğuldu. Esprili görseli kendi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, yazdığı notla takipçilerini güldürdü.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 16:40
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