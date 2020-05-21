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Haberler Galeri Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin capslerini paylaştı! Yazdığı notla kahkaha attırdı

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin capslerini paylaştı! Yazdığı notla kahkaha attırdı

Hazal Kaya 2019 yılının başında oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturmuş, Kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya'nın Anneler Günü'nde oğluyla fotoğrafını paylaşmasının ardından Fikret Ali'nin annesine mi yoksa babasına mı benzediği tartışmaları esprili capslerin ortaya çıkmasına nede oldu. Tartışmalara eğlenceli paylaşımlarla katılan Hazal Kaya, takipçilerinden gelen son eğlenceli paylaşım ile kahkahalara boğuldu. Esprili görseli kendi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, yazdığı notla takipçilerini güldürdü.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 16:40
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Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin capslerini paylaştı! Yazdığı notla kahkaha attırdı

Kasım 2019'da kucağına aldığı oğlu Fikret Ali'nin, 'annesine mi, babasına mı benzediği' tartışmasına esprili bir mesajla katılan Hazal Kaya, takipçilerinden gelen eğlenceli görselleri paylaşmayı da ihmal etmiyor. Hazal Kaya, önceki gün 6 aylık oğlu Fikret Ali'yle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı. Çocuğunun eşi Ali Atay'a benzediğini söyleyen oyuncu, "Babasına çok aşıktım, bu arkadaşa ölüyorum. Babasına benzeyecek tabii" notunu düşmüştü.

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Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin capslerini paylaştı! Yazdığı notla kahkaha attırdı

Sosyal medyada gündem olan Fikret Ali'nin kime benzediği tartışmasına da katılan Kaya, oğlunu babası Ali Atay'a benzetenlere esprili bir yanıt vermişti. Instagram'da oğlunun ayaklarını paylaşan oyuncu, "Oğlum babasına benziyor arkadaşlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin capslerini paylaştı! Yazdığı notla kahkaha attırdı

Hazal Kaya, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımla da adından söz ettirmeyi başardı. Takipçilerinden gelen esprili görsellere yer veren oyuncu, "Arkadaşlar yapmasanıza. En sondaki Ali'nin ifadesi ne ola ki" mesajını yazdı.

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Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin capslerini paylaştı! Yazdığı notla kahkaha attırdı

Öte yandan oğlu Fikret Ali'yi Kasım 2019'da kucağına alan Hazal Kaya'nın yeni projesi ortaya çıkmıştı.

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Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin capslerini paylaştı! Yazdığı notla kahkaha attırdı

29 yaşındaki oyuncu, "Yazın çekilmesi planlanan bir sinema filmim vardı. Tabii ki durduk. Ne zaman başlarız bilmiyorum. Yapımcılar ne düşünüyor, ne yapıyorlar kendi aralarında hiçbir fikrim yok" diyerek, yeni projesiyle ilgili bilgi vermişti.