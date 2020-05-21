Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin capslerini paylaştı! Yazdığı notla kahkaha attırdı

29 yaşındaki oyuncu, "Yazın çekilmesi planlanan bir sinema filmim vardı. Tabii ki durduk. Ne zaman başlarız bilmiyorum. Yapımcılar ne düşünüyor, ne yapıyorlar kendi aralarında hiçbir fikrim yok" diyerek, yeni projesiyle ilgili bilgi vermişti.