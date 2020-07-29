29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hayranları dört gözle bekliyor! Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi?

Hayranları dört gözle bekliyor! Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi?

Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix ekranlarında yayınlanan Türk dizisi Aşk 101, ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. İddialara göre dizi 2. sezonda adını Aşk 102 olarak değiştirecek. Sevdikleri öğretmenleri için mücadele veren 17 gencin hikayesini anlatan dizinin 2. sezon fragmanın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 17:52
  • 1
  • 8
Hayranları dört gözle bekliyor! Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi?

Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dijital platformun Türk dizileri arasında yer alan Aşk 101'in ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Aşk 101, yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Hayranları dizinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Hayranları dört gözle bekliyor! Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

Aşk 101'in 2. sezonu için net bir tarih verilmedi. Aşk 101 yeni sezon için tarih belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

  • 3
  • 8
Hayranları dört gözle bekliyor! Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi?

Meriç Acemi'nin hikayesini yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda artık Hakan Muhafız dizisinin de yönetmenliğini yapan Gönenç Uyanık oturacak. İlk sezonun yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yapmıştı.

  • 4
  • 8
Hayranları dört gözle bekliyor! Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi?

AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI YAYINDA MI?

Aşk 101'in ikinci sezon çekimleri ilk sezonla birlikte yapıldı. Aşk 101 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.

  • 5
  • 8
Hayranları dört gözle bekliyor! Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi?

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCULARI

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil
Müfit Kayacan - Necdet