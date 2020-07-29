Hayranları dört gözle bekliyor! Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi?

Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix ekranlarında yayınlanan Türk dizisi Aşk 101, ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. İddialara göre dizi 2. sezonda adını Aşk 102 olarak değiştirecek. Sevdikleri öğretmenleri için mücadele veren 17 gencin hikayesini anlatan dizinin 2. sezon fragmanın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınladı mı? Netflix Aşk 101 açıklaması geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...