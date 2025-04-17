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Hayatı film oluyor: Adile Naşit'i canlandıracak isim açıklandı

"Hababam Sınıfı", "Mavi Boncuk", "Bizim Aile" ve "Neşeli Günler"in de aralarında bulunduğu çok sayıda sinema filminde rol alan merhum oyuncu Adile Naşit'in hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. 57 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncuyu canlandıracak isim belli oldu. Peki, Meltem Kaptan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:54
Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

38 yıl önce aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in gerçek yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor...

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstleneceği ve Adile Naşit'in hayat hikayesinin anlatılacağı film için geri sayım başladı.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

MELTEM KAPLAN KİMDİR?

11 Aralık 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya Meltem Kaptan hayat verecek.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

Oyuncu Meltem Kaptan 8 Temmuz 1980'de dünyaya geldi. 43 yaşındaki Meltem Kaptan, Türk asıllı Alman oyuncu ve komedyen kişiliği ile tanınıyor. Rizeli yüksek teknisyen bir baba ve öğretmen bir annenin kızıdır.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

Marburg Philipps Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Batı Washington Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür. 2022 yılında Berlinale'de 'Rabiye Kurnaz George W. Bush'a karşı' adlı filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülerek 'Gümüş Ayı' kazanan Meltem Kaptan, aynı yıl Lola'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü de kazandı. Kaptan, Rabiye Kurnaz vs George W Bush filmindeki rolüyle 2022 yılında Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü kazandı.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

MAYIS AYINDA...

Mayıs ayında sete çıkması planlanan BKM imzalı "Adile" filmini Çağan Irmak yönetecek.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

TARIK ÜNDÜZ

Usta oyuncu Gazanfer Özcan'ı, torunu Tarık Ündüz canlandıracak.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

"DEDEM BENİM ROL MODELİM"

Gazanfer Özcan için "dedem benim rol modelim" diyen Ündüz, "Issız Adam", "Yaz'ın Öyküsü" ve "Jet Sosyete" gibi popüler yapımlarda seyirci karşısına çıkmıştı.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

SEDA BAKAN

Müjde Ar'ı ise Seda Bakan'ın canlandıracağı iddia edildi.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

BİRÇOK EFSANE OYUNCUYA YER VERİLECEK

Filmde, Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen, Sevda Aktolga gibi ünlü isimler de canlandırılacak.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Adile Naşit, 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Unutulmaz oyuncu, 17 Haziran 1930'da doğduğu şehir İstanbul'da, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeden Naşit'in cenaze töreni 13 Aralık 1987'de Şişli Cami'sinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Hayatı film oluyor: Adile Naşit’i canlandıracak isim açıklandı

ROL ALDIĞI SAYISIZ FİLMLER

Adile Naşit'in sanatla iç içe geçen 43 yıllık kariyerinde rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"Yara" (1947), "Lüküs Hayat" (1950), "Abbas Yolcu" (1959), "Vur Patlasın Çal Oynasın" (1970), "Beyoğlu Güzeli" (1971), "Sev Kardeşim" (1972), "Oh Olsun" (1973), "Canım Kardeşim" (1973), "Gariban" (1974), "Hasret" (1974), "Yüz Liraya Evlenilmez" (1974), "Mavi Boncuk" (1974), "Minik Cadı" (1975), "Ah Nerede" (1975), "Çapkın Hırsız" (1975), "İşte Hayat (1975), "Delisin" (1975), "Didar, Bitirimler Sınıfı" (1975), "Haydi Gençlik Hop Hop" (1975), "Pembe Panter" (1975), "Bizim Aile: Merhaba" (1975), "Hababam Sınıfı" (1975), "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" (1975), "Süt Kardeşler" (1976), "Hababam Sınıfı Uyanıyor" (1976), "İşte Hayat" (1976), "Gel Barışalım" (1976), "Aile Şerefi" (1976), "Tosun Paşa" (1976), "Şabanoğlu Şaban" (1977), "Sakar Şakir (1977), "Gülen Gözler" (1977), "Hababam Sınıfı Tatilde" (1977), "Kibar Feyzo" (1978), "Sultan" (1978), "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" (1978), "Neşeli Günler" (1978), "Köşe Kapmaca" (1979), Vah "Başımıza Gelenler" (1979), "Doktor" (1979), "Renkli Dünya" (1980), "Huzurum Kalmadı" (1980), "Beş Parasız Adam" (1980), "Gırgıriye" (1981), "Hababam Sınıfı Güle Güle" (1981), Şabancık" (1981), "Adile, Deliler Koğuşu" (1981), "Talih Kuşu" (1982), "Görgüsüzler" (1982), "Buyurun Cümbüşe" (1982), "Adile Teyze" (1982), "Şıngırdak Şadiye" (1982), "Şaşkın Ördek" (1983), "Kuzucuklarım" (1986), "Milyarder" (1986), "Aile Pansiyonu" (1987)."