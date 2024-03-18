Hayatı film olan Dilber Ay’ın kızını görenler şaşkına döndü! Resmen annesinin kopyasıymış

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan Düzce'ye göç eden bir ailenin kızı olan Dilber Ay, yaşamı boyunca pek çok zorluğa göğüs gerdi. Genç yaşta evliliği ve ardından iki kız çocuğu dünyaya getirmesi, hayatının önemli dönemlerinden biriydi.