18 Mart 2024, Pazartesi
Hayatı film olan Dilber Ay'ın kızını görenler şaşkına döndü! Resmen annesinin kopyasıymış
2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı beyaz perdeye taşındı. Merhum sanatçı Dilber Ay'ın hayatını konu alan "Dilberay" filminin ATV ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte ünlü sanatçının kızı da merak edilmeye başlandı. Acılarla dolu bir hayat geçiren Dilber Ay'ın, kızıyla olan benzerliği şaşırttı. Dilber Ay'ın kızı bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:31
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