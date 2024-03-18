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Hayatı film olan Dilber Ay'ın kızını görenler şaşkına döndü! Resmen annesinin kopyasıymış

2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı beyaz perdeye taşındı. Merhum sanatçı Dilber Ay'ın hayatını konu alan "Dilberay" filminin ATV ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte ünlü sanatçının kızı da merak edilmeye başlandı. Acılarla dolu bir hayat geçiren Dilber Ay'ın, kızıyla olan benzerliği şaşırttı. Dilber Ay'ın kızı bakın kimmiş...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:31
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Hayatı film olan Dilber Ay’ın kızını görenler şaşkına döndü! Resmen annesinin kopyasıymış

Arabesk müziğinin efsane ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019'da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sanatçının etkileyici hayat hikayesi, beyazperdeye taşındı ve izleyicilerle buluştu.

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Hayatı film olan Dilber Ay’ın kızını görenler şaşkına döndü! Resmen annesinin kopyasıymış

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan Düzce'ye göç eden bir ailenin kızı olan Dilber Ay, yaşamı boyunca pek çok zorluğa göğüs gerdi. Genç yaşta evliliği ve ardından iki kız çocuğu dünyaya getirmesi, hayatının önemli dönemlerinden biriydi.

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Hayatı film olan Dilber Ay’ın kızını görenler şaşkına döndü! Resmen annesinin kopyasıymış

Dilber Ay'ın hayatını konu alan "Dilberay" filminin ATV ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte ünlü sanatçının kızı da merak konusu haline geldi. Büşra Pekin'in başrollerinde oynadığı film, bu akşam atv ekranlarında yayınlanıyor.

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Hayatı film olan Dilber Ay’ın kızını görenler şaşkına döndü! Resmen annesinin kopyasıymış

Merhum sanatçı Dilber Ay'ın acı dolu hayat hikayesi yeniden gündeme gelirken, çocukları merak uyandırdı.

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Hayatı film olan Dilber Ay’ın kızını görenler şaşkına döndü! Resmen annesinin kopyasıymış

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan göçerek Düzce'ye yerleşen bir ailenin kızı olan Dilber Ay çok küçük yaşta kendisinden yaşça büyük evlendirildiği bir adamdan iki kız çocuk sahibi oldu.