Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı yıllar sonra bambaşka göründü

90'lı yılların sonu ile 2000'li yılların başına damga vuran Yıldız Asyalı, radikal imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Uzun saçlarına veda eden ünlü oyuncu, yeni görüntüsüyle "eski halinden eser kalmamış" dedirtti.

Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Yıldız Asyalı, 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında ekranların en tanınan genç oyuncuları arasında yer aldı.

Eyvah Babam, Hayat Bilgisi, Avrupa Yakası, Pulsar, Melekler Korusun ve Mavi Kelebekler gibi birçok yapımda rol alan Asyalı, doğal oyunculuğu ve duru güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerine de ağırlık vererek sahne çalışmalarını sürdürdü.

Asyalı'nın özel hayatı da uzun yıllar magazin gündeminde yer aldı. Özellikle oyuncu Arda Kural ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, dönemin en çok konuşulan magazin başlıkları arasında gösterildi.

Son yıllarda televizyon projelerinden uzak kalan Yıldız Asyalı, sanat yaşamını ağırlıklı olarak müzik alanında sürdürüyor. Keman performanslarıyla sahne alan sanatçı, sosyal medya hesabından da sık sık konserlerinden ve müzik çalışmalarından paylaşımlar yapıyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Asyalı, oyunculuktan çok müzisyen kimliğiyle öne çıkıyor.

📷TARZINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ Bu kez ise dikkatleri üzerine çeken, sosyal medya hesabında paylaştığı yeni görünümü oldu. Yıllarca ekranlarda duru güzelliği ve uzun saçlarıyla izlediğimiz Asyalı, son derece maskülen, iddialı bir stile adım attı. Siyah-beyaz paylaştığı karede; Kısa ve kazıtılmış saçları, İddialı büyük güneş gözlükleri, Çoklu küpeleri ve kalın choker kolyesiyle bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncuyu, hayranları ilk anda tanıyamadı.