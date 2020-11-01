Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! İşte o fotoğraf

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde hademe Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen yıllar sonraki haliyle herkesi şaşırttı. ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle hafızalardaki tazeliği koruyan Mennan'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in güncel fotoğrafı...