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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! İşte o fotoğraf Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! İşte o fotoğraf
Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde hademe Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen yıllar sonraki haliyle herkesi şaşırttı. ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle hafızalardaki tazeliği koruyan Mennan'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in güncel fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 01.11.2020 05:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 05:03
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Hayat Bilgisi'nde, ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle akıllara kazınan hademe Mennan'ı hatırlamayanımız yoktur.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Temiz kalbiyle duygulandırıyor, amirine dizdiği övgülerle kahkahaya boğuyordu.
Mennan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erdal Türkmen son haliyle sosyal medyayı salladı.
Arkadaşı Derya Doğru ile sohbetlerini paylaştığı bir YouTube kanalı açan Türkmen'in yeni tarzı şaşırttı.
Sakal bırakan Türkmen'in yıllar içinde kilo aldığı da görüldü.