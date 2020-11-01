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Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! İşte o fotoğraf

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde hademe Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen yıllar sonraki haliyle herkesi şaşırttı. ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle hafızalardaki tazeliği koruyan Mennan'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in güncel fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 01.11.2020 05:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 05:03
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Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! İşte o fotoğraf

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Hayat Bilgisi'nde, ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle akıllara kazınan hademe Mennan'ı hatırlamayanımız yoktur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! İşte o fotoğraf

Temiz kalbiyle duygulandırıyor, amirine dizdiği övgülerle kahkahaya boğuyordu.

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Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! İşte o fotoğraf

Mennan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erdal Türkmen son haliyle sosyal medyayı salladı.

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Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! İşte o fotoğraf

Arkadaşı Derya Doğru ile sohbetlerini paylaştığı bir YouTube kanalı açan Türkmen'in yeni tarzı şaşırttı.

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Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! İşte o fotoğraf

Sakal bırakan Türkmen'in yıllar içinde kilo aldığı da görüldü.