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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetik harikası oldu! Değişimin böylesi pes dedirtti

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i son haliyle pes dedirtti! Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisiyle hafızalara kazınan Çisil Oral, aradan geçen zamanda yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu. Yaşadığı değişimi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali...

Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:57
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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetik harikası oldu! Değişimin böylesi pes dedirtti

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetik harikası oldu! Değişimin böylesi pes dedirtti

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetik harikası oldu! Değişimin böylesi pes dedirtti

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral aradan geçen zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetik harikası oldu! Değişimin böylesi pes dedirtti

Geçen yıllar resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali...

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetik harikası oldu! Değişimin böylesi pes dedirtti

Paşhan Yılmazel