07 Mayıs 2023, Pazar
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetik harikası oldu! Değişimin böylesi pes dedirtti
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i son haliyle pes dedirtti! Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisiyle hafızalara kazınan Çisil Oral, aradan geçen zamanda yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu. Yaşadığı değişimi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali...
Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:57
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