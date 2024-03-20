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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye döndü! Son hali göz kamaştırdı! Baştan aşağı değişmiş...

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'ye döndü. 4 yıl önce yurt dışına yerleşen güzel oyuncu hem son hali, hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde 40 yaşında olan Erdem'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yoğrum yağdı. İşte İpek Erdem'in son hali...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 16:39
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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye döndü! Son hali göz kamaştırdı! Baştan aşağı değişmiş...

Hayat Bilgisi dizisindeki unutulmaz 'Barbie Gamze' karakteriyle tanınan İpek Erdem, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. 4 yıl önce ülkeyi terk ederek Paris'e yerleşen güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geri döndü.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye döndü! Son hali göz kamaştırdı! Baştan aşağı değişmiş...

"TÜRKİYE YÜKSELEN BİR DEĞER"

Türkiye'nin değerini daha iyi anladığını ve ülkesine geri dönmekten mutluluk duyduğunu belirten Erdem, şunları söyledi:

"Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, buradan gidince aslında ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oraların da güzel tarafları var fakat Türkiye gerçekten son dönemlerde yükselen bir değer. Ülkemiz çok zengin ve değerli. Bunu daha iyi anladım ve deneyimlerim sonucu 'Taş yerinde ağırdır' diyerek Türkiye'ye geri döndüm"

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye döndü! Son hali göz kamaştırdı! Baştan aşağı değişmiş...

Güzel oyuncu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Dışarıda çok ilgi çekici bir ülke olarak biliniyoruz. Biliyorsunuz bizim dizilerimiz yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Kendi değerimizi anladıkça çok daha yükseleceğimizi düşünüyorum, bizim sonsuz bir kültürümüz var, bu da bizim en büyük zenginliğimiz"

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem, kısa saçları ile dikkat çekti. İşte İpek Erdem başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye döndü! Son hali göz kamaştırdı! Baştan aşağı değişmiş...

Küçük Onur - Onur Sarıkaya

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye döndü! Son hali göz kamaştırdı! Baştan aşağı değişmiş...

Küçük Onur - Onur Sarıkaya