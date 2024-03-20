20 Mart 2024, Çarşamba
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye döndü! Son hali göz kamaştırdı! Baştan aşağı değişmiş...
Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'ye döndü. 4 yıl önce yurt dışına yerleşen güzel oyuncu hem son hali, hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde 40 yaşında olan Erdem'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yoğrum yağdı. İşte İpek Erdem'in son hali...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 16:39
- 1
- 126
- 2
- 126
- 3
- 126
- 4
- 126
- 5
- 126