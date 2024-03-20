Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye döndü! Son hali göz kamaştırdı! Baştan aşağı değişmiş...

Güzel oyuncu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Dışarıda çok ilgi çekici bir ülke olarak biliniyoruz. Biliyorsunuz bizim dizilerimiz yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Kendi değerimizi anladıkça çok daha yükseleceğimizi düşünüyorum, bizim sonsuz bir kültürümüz var, bu da bizim en büyük zenginliğimiz"

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem, kısa saçları ile dikkat çekti. İşte İpek Erdem başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...