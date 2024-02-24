Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'in eski halinden eser kalmadı! Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! "Saçlarına ne yaptın"

Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, unutulmaz "Hayat Bilgisi" dizisi oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor. Bu dizinin ikonik karakterlerinden biri olan Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem'in son hali ise hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 39 yaşında olan İpek Erdem, o kadar büyük bir değişim geçirdi ki, kimse onu tanıyamadı. Oyuncunun saçındaki değişim takipçileri arasında tartışmalara yol açtı. İşte İpek Erdem'in son hali...