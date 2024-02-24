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Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'in eski halinden eser kalmadı! Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! "Saçlarına ne yaptın"

Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, unutulmaz "Hayat Bilgisi" dizisi oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor. Bu dizinin ikonik karakterlerinden biri olan Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem'in son hali ise hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 39 yaşında olan İpek Erdem, o kadar büyük bir değişim geçirdi ki, kimse onu tanıyamadı. Oyuncunun saçındaki değişim takipçileri arasında tartışmalara yol açtı. İşte İpek Erdem'in son hali...

Giriş Tarihi: 24.02.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 12:20
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Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in eski halinden eser kalmadı! Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Saçlarına ne yaptın

Uzun yıllar önce ekrana gelen ve gençlik dizileri arasında unutulmaz bir yere sahip olan "Hayat Bilgisi", oyuncularının değişen görünümleriyle yeniden gündeme oturdu. Özellikle Barbie Gamze karakteriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran genç oyuncu İpek Erdem'in son hali, merak konusu oldu.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in eski halinden eser kalmadı! Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Saçlarına ne yaptın

"Hayat Bilgisi" dizisinde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem, zaman içinde o kadar büyük bir değişim geçirdi ki, hayranları onu tanımakta güçlük çekiyor.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in eski halinden eser kalmadı! Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Saçlarına ne yaptın

Güzelliği ve oyunculuğuyla "Hayat Bilgisi" dizisinin gözdelerinden biri olan İpek Erdem, dizinin yayından kalkmasının ardından birçok projede yer aldı. Ancak son zamanlarda ekranlardan uzak kalmış durumda.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in eski halinden eser kalmadı! Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Saçlarına ne yaptın

Geçtiğimiz aylarda "Hayat Bilgisi"nin unutulmaz karakterlerinden Barbi Gamze'yi canlandıran İpek Erdem, beyazlayan saçlarını "3 numara" diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti. Ardından saçlarının rengini sık sık değiştiren Erdem, yeniden imajını tazeledi.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in eski halinden eser kalmadı! Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Saçlarına ne yaptın

Son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazıları oyuncunun bu halini beğenirken, bazıları ise şaşkınlıklarını dile getirdi. İşte İpek Erdem ve diğer oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri...