06 Ekim 2021, Çarşamba
Hastaneye kaldırılan Sertab Erener’den güzel haber geldi
Geçtiğimiz hafta bağırsaklarından rahatsızlanan Sertab Erener hastaneye kaldırılmıştı. Haberin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söylemiş ve sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Şarkıcıdan güzel haber geldi. Usta sanatçı yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu ve konserlerine başladığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:06
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