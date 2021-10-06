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Hastaneye kaldırılan Sertab Erener’den güzel haber geldi

Geçtiğimiz hafta bağırsaklarından rahatsızlanan Sertab Erener hastaneye kaldırılmıştı. Haberin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söylemiş ve sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Şarkıcıdan güzel haber geldi. Usta sanatçı yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu ve konserlerine başladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:06
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Hastaneye kaldırılan Sertab Erener’den güzel haber geldi

Ünlü şarkıcı Sertab Erener geçtiğimiz hafta bağırsaklarından rahatsızlanmıştı.

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Hastaneye kaldırılan Sertab Erener’den güzel haber geldi

56 yaşındaki usta sanatçı hastaneye kaldırılmıştı ve yürekleri ağızlara getirmişti.

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Hastaneye kaldırılan Sertab Erener’den güzel haber geldi

Haberlerin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından serumlu eliyle paylaşım yaparak, "Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim. Yeniden görüşmek üzere" açıklamasını yapmıştı.

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Hastaneye kaldırılan Sertab Erener’den güzel haber geldi

Tedavi sürecinde konserlerini de iptal etmek zorunda kalan Sertab Erener, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerine mutlu haberi verdi.

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Hastaneye kaldırılan Sertab Erener’den güzel haber geldi

Tedavisini tamamladığını ve konserlerine başladığını açıklayan Erener, Amerika konseri için New York'a uçtu.