Hastaneye kaldırılan Sertab Erener’den güzel haber geldi

Geçtiğimiz hafta bağırsaklarından rahatsızlanan Sertab Erener hastaneye kaldırılmıştı. Haberin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söylemiş ve sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Şarkıcıdan güzel haber geldi. Usta sanatçı yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu ve konserlerine başladığını duyurdu.