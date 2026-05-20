Harbiye'deki "dostluk" polemiğinde yeni perde: Nazan Öncel sessizliğini bozdu

Harbiye konserinde Sezen Aksu'ya yönelik sitemiyle çok konuşulan Nazan Öncel, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu. Ünlü sanatçı, "Kalbi kırılan insan bunu dert ediniyor, yaşanan süreç nedeniyle üzgünüm." diyerek geri adım attı.

Türk pop müziğinin iki dev ismi Nazan Öncel ve Sezen Aksu arasında esen soğuk rüzgarlar, magazin gündeminin tam merkezine oturdu. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde Sezen Aksu'ya yönelik sitemkar açıklamalar yapan Nazan Öncel, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

SAHNEDEN KANLICA'YA GÖNDERME: "DOSTLUKLAR DA YALANMIŞ" Her şey, Nazan Öncel'in Harbiye konserinde dinleyicileriyle dertleşmesiyle başladı. Geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu ile "Erkekler de Yanar" şarkısında düet yapan sanatçı, sahneden Aksu'nun yaşadığı Kanlıca'ya göndermede bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanar'ı söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün."

GERİLİMİN NEDENİ BELLİ OLDU: DÜET SÜRECİ SIKINTILI GEÇTİ Bu sert sözler kısa sürede sosyal medyada infial yaratırken, 40 yıllık iki dostun arasındaki gerilimin sebebi merak konusu olmuştu. Krizin büyümesi üzerine Nazan Öncel, sosyal medya hesabı üzerinden yapıcı ancak kırgın bir açıklama paylaştı. Yaşananların temelinde, Sezen Aksu'nun 2016 yılından sonra ilk kez stüdyoya girerek destek verdiği düet sürecinde yaşanan aksaklıklar ve kırgınlıklar olduğu anlaşıldı.

Öncel, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "İnsanız işte, mükemmel değiliz. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama böyle şeyler, bu kadar hassas olan kalplere göre değildir. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm. Demek ki o üzüntüyü daha fazla içimde tutamamışım. Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola."