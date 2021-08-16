16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Hande Yener konsere otostopla yetişti! O anları canlı canlı paylaştı
Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, konser için İzmir'e gitti. Trafik nedeniyle geç kalınca ise ilginç bir yönteme başvurdu. Trafiğin ilerlemediğini gören şarkıcı, konserine yetişmek için otostop çekti. Motosikletli bir genci durdurup arkasına binen şarkıcı, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 16.08.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 10:35
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