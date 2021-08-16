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Haberler Galeri Hande Yener konsere otostopla yetişti! O anları canlı canlı paylaştı

Hande Yener konsere otostopla yetişti! O anları canlı canlı paylaştı

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, konser için İzmir'e gitti. Trafik nedeniyle geç kalınca ise ilginç bir yönteme başvurdu. Trafiğin ilerlemediğini gören şarkıcı, konserine yetişmek için otostop çekti. Motosikletli bir genci durdurup arkasına binen şarkıcı, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 10:35
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Hande Yener konsere otostopla yetişti! O anları canlı canlı paylaştı

Konser için İzmir'e giden Hande Yener, aşırı trafiği görünce çözümü otostop çekmekte buldu. Aracından inen Hande Yener, bir gencin motosikletine bindi.

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Hande Yener konsere otostopla yetişti! O anları canlı canlı paylaştı

"MOTORLA KENDİMİ BIRAKTIRIYORUM"

Bu anları kayda alan şarkıcı, çektiği videoyu; sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenilerine sunmayı da ihmal etmedi.

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Hande Yener konsere otostopla yetişti! O anları canlı canlı paylaştı

Yener'in görüntüde, "İnanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dediği duyuldu.

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Hande Yener konsere otostopla yetişti! O anları canlı canlı paylaştı

SEDA SAYAN'DAN YORUM GELDİ

Seda Sayan, Yener'e; "Bacım kask taksaydın Allah esirgesin" yazınca Hande Yener de "Çok yavaş gittik trafik açılınca kendi arabama geçtim" yanıtını verdi.

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Hande Yener konsere otostopla yetişti! O anları canlı canlı paylaştı