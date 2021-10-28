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Haberler Galeri Hande Erçel'in New York pozları sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı

Hande Erçel'in New York pozları sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süre tatile çıkan Hande Erçel, şimdi de eğitim için ABD'ye gitti. New York'ta çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Erçel adeta sosyal medyayı salladı. Kısa sürede 3 milyona yakın beğeni alan fotoğraflara sevgilisi Kerem Bürsin de kayıtsız kalamadı.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 12:35
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Hande Erçel’in New York pozları sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı

Dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Hande Erçel’in New York pozları sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Erçel, New York'ta çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Hande Erçel’in New York pozları sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı

Erçel'in New York pozlarına, sevgilisi Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı. Instagram'da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in paylaşıma saatler içinde 3 milyona yakın beğeni geldi.

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Hande Erçel’in New York pozları sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikiliden 27 yaşındaki Hande Erçel, dört yıldır çalıştığı ünlü bir hazır giyim markası ile yeniden anlaşma sağladı. Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için kamera karşısına geçen popüler oyuncunun, rol aldığı reklam filminden 1.5 milyon TL kazandığı iddia edildi.

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Hande Erçel’in New York pozları sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı

Öte yandan bir sağlık ve kişisel bakım firmasının, diş macunu reklamlarında oynaması için iki milyon TL'lik teklif ile Hande Erçel'in kapısını çaldığı ileri sürülmüştü.