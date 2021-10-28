28 Ekim 2021, Perşembe
Hande Erçel'in New York pozları sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı
Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süre tatile çıkan Hande Erçel, şimdi de eğitim için ABD'ye gitti. New York'ta çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Erçel adeta sosyal medyayı salladı. Kısa sürede 3 milyona yakın beğeni alan fotoğraflara sevgilisi Kerem Bürsin de kayıtsız kalamadı.
Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 12:35
- 1
- 64
- 2
- 64
- 3
- 64
- 4
- 64
- 5
- 64