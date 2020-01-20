Hande Erçel'in estetiksiz hali magazin dünyasını salladı! Eski hali Hande Erçel hayranlarını şoke etti

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, yine fotoğraflarıyla magazin dünyasını salladı. Ancak bu kez güzel oyuncunun estetiksiz hali onu pek mutlu eden bir gündem olmadı. Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmişti. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen genç oyuncunun estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte ünlülerin estetiksiz halleri..