09 Aralık 2022, Cuma
Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıkmış, Gamze Erçel konuyla ilgili açıklama yaparak tedavi sürecinden olduklarını söylemişti. Aylin Mavi'nin görüntülerinin kullanılarak yapılan haberler baba Caner Yıldırım'ı kızdırdı. Yıldırım sosyal medyadan isyan etti.
Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:46
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