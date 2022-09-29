Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü

Gamze Erçel açıklamasında "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi'de gayet iyi" demişti.