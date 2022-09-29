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Haberler Galeri Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü

Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıkmış, Gamze Erçel konuyla ilgili açıklama yaparak tedavi sürecinden olduklarını söylemişti. Aylin Mavi'nin görüntülerinin kullanılarak yapılan haberler baba Caner Yıldırım'ı kızdırdı. Yıldırım sosyal medyadan isyan etti.

Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:46
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Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı herkesi üzmüştü.

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Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü

Çıkan haberlerden sonra Gamze Erçel, kızı Mavi'nin durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

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Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü

Gamze Erçel açıklamasında "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi'de gayet iyi" demişti.

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Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü

Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki küçük kızının babası Caner Yıldırım ise yapılan paylaşımlardan rahatsız oldu.

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Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü

HANDE ERÇEL'İN ENİŞTESİ SİTEM ETTİ

Caner Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı: