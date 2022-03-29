Hande Erçel’in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kerem Bürsin ile sessiz sedasız ayrılığının ardından yakın takibe alınan güzel oyuncu, son olarak beyaz mini üzerine askılı bir bluz giyerek story paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı ilgi görürken, kıyafetlerinin fiyatı ise dudak uçuklattı!