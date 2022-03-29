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Haberler Galeri Hande Erçel’in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel’in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kerem Bürsin ile sessiz sedasız ayrılığının ardından yakın takibe alınan güzel oyuncu, son olarak beyaz mini üzerine askılı bir bluz giyerek story paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı ilgi görürken, kıyafetlerinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 29.03.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 14:34
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Hande Erçel’in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Son olarak geçen aylarda final yapan "Sen Çal Kapımı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Hande Erçel, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

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Hande Erçel’in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

İşinden çok özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmeyen güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

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Hande Erçel’in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Instagram hesabını aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Erçel, beyaz eteğinin üzerine giydiği askılı bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınladı.

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Hande Erçel’in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Erçel iltifat yağmuruna tutuldu.

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Hande Erçel’in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Güzel oyuncunun kombininin fiyatı ise dudak uçuklattı.