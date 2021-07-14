Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyadan servet kazandı! Bir paylaşımdan…

Hande Erçel, rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle son yılların en popüler oyuncusu olurken şöhretinden ailesi de faydalandı. Sosyal medyada fenomen haline gelen ablası Gamze Erçel, Instagram'da 4.1 milyon takipçiye ulaştı. Reklam paylaşımlarıyla servet kazanan Erçel'in yaptığı paylaşım başına aldığı ücret dudak uçuklattı.