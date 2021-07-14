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Haberler Galeri Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyadan servet kazandı! Bir paylaşımdan…

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyadan servet kazandı! Bir paylaşımdan…

Hande Erçel, rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle son yılların en popüler oyuncusu olurken şöhretinden ailesi de faydalandı. Sosyal medyada fenomen haline gelen ablası Gamze Erçel, Instagram'da 4.1 milyon takipçiye ulaştı. Reklam paylaşımlarıyla servet kazanan Erçel'in yaptığı paylaşım başına aldığı ücret dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 14.07.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 13:21
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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyadan servet kazandı! Bir paylaşımdan…

Ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, sosyal medyadaki takipçi sayısıyla da rekor kırdı. Erçel'in ablası Gamze Erçel de paylaşımlarıyla fenomen haline geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyadan servet kazandı! Bir paylaşımdan…

Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan Erçel, özellikle kızı Mavi ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyadan servet kazandı! Bir paylaşımdan…

Sosyal medya üzerinden yaptığı reklamlardan hatrı sayılır bir gelir elde eden Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç ortaya çıktı.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyadan servet kazandı! Bir paylaşımdan…

Instagram'da hikaye paylaşımı başına 20 bin TL aldığı söyleniyor.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyadan servet kazandı! Bir paylaşımdan…

4.1 milyon takipçisi olan Gamze Erçel, geçen ay kardeşiyle bir dijital dergiye kapak olmuştu.