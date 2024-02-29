29 Şubat 2024, Perşembe
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğal güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçileri yorum yağdırdı! İşte o paylaşım...
Hande Erçel, dünyaca ünlü bir markanın davetlileri arasında yer alarak güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Erçel, sadece şık kıyafetiyle değil aynı zamanda makyajı ve saçıyla da tam not aldı. Magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, ablası Gamze Erçel'le de sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Gamze Erçel, son paylaşımıyla gündem oldu. Erçel'in doğal hali görenleri mest etti.
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:16
- 1
- 117
- 2
- 117
- 3
- 117
- 4
- 117
- 5
- 117