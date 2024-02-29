Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel doğal güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçileri yorum yağdırdı! İşte o paylaşım...

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım'la olan evliliğiyle de örnek oluşturuyor.

Erçel'in Aylin Mavi adında bir kızı bulunuyor. Hem aile yaşantısıyla hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Gamze Erçel'den yeni paylaşımlar geldi.