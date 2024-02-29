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Haberler Galeri Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğal güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçileri yorum yağdırdı! İşte o paylaşım...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğal güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçileri yorum yağdırdı! İşte o paylaşım...

Hande Erçel, dünyaca ünlü bir markanın davetlileri arasında yer alarak güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Erçel, sadece şık kıyafetiyle değil aynı zamanda makyajı ve saçıyla da tam not aldı. Magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, ablası Gamze Erçel'le de sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Gamze Erçel, son paylaşımıyla gündem oldu. Erçel'in doğal hali görenleri mest etti.

Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:16
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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel doğal güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçileri yorum yağdırdı! İşte o paylaşım...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Gamze Erçel, son paylaşımı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte, Gamze Erçel'den gelen yeni kareler...

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel doğal güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçileri yorum yağdırdı! İşte o paylaşım...

Oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katılarak dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü bir markanın davetlileri arasında yer alan 30 yaşındaki Erçel, şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Sadece kıyafetiyle değil, makyajı ve saç stiliyle de beğeni toplayan Erçel, moda dünyasının ilgi odağı oldu.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel doğal güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçileri yorum yağdırdı! İşte o paylaşım...

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım'la olan evliliğiyle de örnek oluşturuyor.

Erçel'in Aylin Mavi adında bir kızı bulunuyor. Hem aile yaşantısıyla hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Gamze Erçel'den yeni paylaşımlar geldi.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel doğal güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçileri yorum yağdırdı! İşte o paylaşım...

Gamze Erçel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Spora geldim.Haftanın 3 günü spor yapıyorum" notunu düştü. Erçel'in fit hali ise gözlerden kaçmadı.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel doğal güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçileri yorum yağdırdı! İşte o paylaşım...

Erçel'in makyajsız hali takipçileri tarafıdnan beğeni yağmuruna tutuldu.