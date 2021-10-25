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Haberler Galeri Hande Erçel'in anne özlemi yürek burktu! Doğum gününde yazdığı not duygulandırdı

Hande Erçel'in anne özlemi yürek burktu! Doğum gününde yazdığı not duygulandırdı

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 2019 yılının başlarında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Güzel oyuncu duyduğu özlemi son olarak annesinin doğum gününde yaptığı paylaşım ile dile getirdi. Annesinin çocukluk fotoğrafını paylaşan Erçel, takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 14:42
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Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi
Hande Erçel’den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel 2019 yılının başlarında annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetmişti.

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Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi
Hande Erçel’den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi

Annelerinin ölümü ile yıkılan Hande Erçel ile Gamze Erçel sık sık yaptıkları paylaşımlarla annelerini sosyal medyada da anıyorlar.

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Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi
Hande Erçel’den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi

Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'e duyduğu özlemi son olarak annesinin doğum gününde yaptığı paylaşım ile dile getirdi.

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Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi
Hande Erçel’den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi

Hande Erçel'in annesinin çocukluk fotoğrafına seslenişi hayranlarını duygulandırdı.

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Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi
Hande Erçel’den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi

Hande Erçel annesinin doğum gününü çocukluk fotoğrafı ile kutladı ve "Hala o küçük kız çocuğusun sen. Benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın, heyecansın. Git gide sana benziyorum farkındayım, bunu çok seviyorum… Ve çok güzelsin Anne… Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin" notunu yazdı.