Hande Erçel'in anne özlemi yürek burktu! Doğum gününde yazdığı not duygulandırdı

Hande Erçel annesinin doğum gününü çocukluk fotoğrafı ile kutladı ve "Hala o küçük kız çocuğusun sen. Benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın, heyecansın. Git gide sana benziyorum farkındayım, bunu çok seviyorum… Ve çok güzelsin Anne… Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin" notunu yazdı.

