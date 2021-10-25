25 Ekim 2021, Pazartesi
Hande Erçel'in anne özlemi yürek burktu! Doğum gününde yazdığı not duygulandırdı
Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 2019 yılının başlarında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Güzel oyuncu duyduğu özlemi son olarak annesinin doğum gününde yaptığı paylaşım ile dile getirdi. Annesinin çocukluk fotoğrafını paylaşan Erçel, takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 14:42
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Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi
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Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi
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Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi
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- 9
Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi
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- 9
Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Doğum gününde annesine seslendi