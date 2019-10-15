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Hande Erçel'den ikiz bebek pozu! Hamile olan...

Hande Erçel hamile olan ablası Gamze Erçel ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ablası Gamze Erçel'in ikiz bebek beklediğini de duyuran Hande Erçel, "İki bebek + ben" ifadeleriyle fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu Hande Erçel'in takipçileri kendisinden de bebek beklediği dile getirdi. Murat Dalkılıç ile yeniden barışarak ilişlerini devam ettirme kararı alan Hande Erçel'in paylaşımı sonrası kendisinden de bebek beklendiği açıkça gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 10:31
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Hande Erçel'den ikiz bebek pozu! Hamile olan...

Hande Erçel hamile olan ablası Gamze Erçel ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ablası Gamze Erçel'in ikiz bebek beklediğini de duyuran Hande Erçel, "İki bebek ben" ifadeleriyle fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu Hande Erçel'in takipçileri kendisinden de bebek beklediği dile getirdi.

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Hande Erçel'den ikiz bebek pozu! Hamile olan...

İşte o paylaşım... Hande Erçel, "İki bebek ben"

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Hande Erçel'den ikiz bebek pozu! Hamile olan...

Murat Dalkılıç ile yeniden barışarak ilişlerini devam ettirme kararı alan Hande Erçel'in paylaşımı sonrası kendisinden de bebek beklendiği açıkça gözler önüne serildi.

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Hande Erçel'den ikiz bebek pozu! Hamile olan...

Hande Erçel'in ablası ile olan pozları büyük beğeni toplarken, sevenleri tarafından inceleme altına alındı. Ne zaman evleneceği sorgulanan Hande Erçel'den henüz bir cevap gelmedi.

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Hande Erçel'den ikiz bebek pozu! Hamile olan...

Özel hayatıyla dikkatleri çeken Hande Erçel'in memleketini öğrenenler şaşkınlık geçirdi. Peki Hande Erçel aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.