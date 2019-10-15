Hande Erçel'den ikiz bebek pozu! Hamile olan...

Hande Erçel hamile olan ablası Gamze Erçel ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ablası Gamze Erçel'in ikiz bebek beklediğini de duyuran Hande Erçel, "İki bebek + ben" ifadeleriyle fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu Hande Erçel'in takipçileri kendisinden de bebek beklediği dile getirdi. Murat Dalkılıç ile yeniden barışarak ilişlerini devam ettirme kararı alan Hande Erçel'in paylaşımı sonrası kendisinden de bebek beklendiği açıkça gözler önüne serildi.