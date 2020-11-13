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13 Kasım 2020, Cuma
Haberler Galeri Hande Erçel'den 'evlilik' açıklaması! Aşk haberlerini yalanlamıştı…
Hande Erçel'den 'evlilik' açıklaması! Aşk haberlerini yalanlamıştı…
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine oturmuştu. Her seferinde aşk iddialarını yalanlayan Erçel'den evlilik açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 14:56