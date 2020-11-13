13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hande Erçel'den 'evlilik' açıklaması! Aşk haberlerini yalanlamıştı…

Hande Erçel'den 'evlilik' açıklaması! Aşk haberlerini yalanlamıştı…

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine oturmuştu. Her seferinde aşk iddialarını yalanlayan Erçel'den evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 14:56
  • 1
  • 9
Hande Erçel'den 'evlilik' açıklaması! Aşk haberlerini yalanlamıştı…

Kerem Bürsin'le başrolü paylaştığı dizisi ile adından söz ettiren ve yakışıklı oyuncu ile aşk yaşadığı iddiaları uzun süre konuşulan Hande Erçel, özel hayatı ve evliliğe bakış açısıyla ilgili konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Hande Erçel'den 'evlilik' açıklaması! Aşk haberlerini yalanlamıştı…

Set çıkışı aracıyla yolun kenarında durarak röportaj veren Hande Erçel, dizinin çok güzel gittiğini, rutin kontrolleri yaparak çekimlerin devam ettiğini söyledi.

  • 3
  • 9
Hande Erçel'den 'evlilik' açıklaması! Aşk haberlerini yalanlamıştı…

Uçankuş'un haberine göre; güzel oyuncu, "250 TL'lik tek kullanımlık özel tasarım maske takıyor" şeklindeki haberlere açıklık getirdi.

  • 4
  • 9
Hande Erçel'den 'evlilik' açıklaması! Aşk haberlerini yalanlamıştı…

'250 TL'lik maske' iddiasını ilk defa duyduğunu belirten Erçel, maskeyi arkadaşının hediye ettiğini açıkladı.

  • 5
  • 9
Hande Erçel'den 'evlilik' açıklaması! Aşk haberlerini yalanlamıştı…

Evliliğe karşı bakış açısının değişmediğini dile getiren 26 yaşındaki oyuncu, "İsterse insanlar evlenir, istemezlerse evlenmezler. Her zaman aynı bakıyordum" dedi.