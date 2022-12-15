Hande Erçel’de o furyaya katıldı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra aradığı aşkı basketbolcuda buldu! Aşktan ilk kare…

Hande Erçel 2022'yi aşk bombasıyla kapatıyor! Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile birlikteliği sona erdikten bir süre sonra Kaan Yıldırım ile anılmaya başlayan ve istediği gibi bir aşkı bulamayan güzel oyuncu Hande Erçel'in gönlünü bir basketbolcuya kaptırdığı iddia ediliyor... İşte Hande Erçel'in gönlünü kaptırdığı o isim ve aşkın karesi…