15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hande Erçel’de o furyaya katıldı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra aradığı aşkı basketbolcuda buldu! Aşktan ilk kare…

Hande Erçel’de o furyaya katıldı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra aradığı aşkı basketbolcuda buldu! Aşktan ilk kare…

Hande Erçel 2022'yi aşk bombasıyla kapatıyor! Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile birlikteliği sona erdikten bir süre sonra Kaan Yıldırım ile anılmaya başlayan ve istediği gibi bir aşkı bulamayan güzel oyuncu Hande Erçel'in gönlünü bir basketbolcuya kaptırdığı iddia ediliyor... İşte Hande Erçel'in gönlünü kaptırdığı o isim ve aşkın karesi…

Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:12
  • 1
  • 128
Hande Erçel’de o furyaya katıldı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra aradığı aşkı basketbolcuda buldu! Aşktan ilk kare…

Hande Erçel'den yeni aşk bombası geldi! Sen Çal Kapımı'dan sonra bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu son günlerde aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Güzel oyuncunun adı son olarak Kaan Yıldırım ve Kerem Bürsin ile anılmıştı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 128
Hande Erçel’de o furyaya katıldı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra aradığı aşkı basketbolcuda buldu! Aşktan ilk kare…

Aradığı mutluluğu bulamayan Hande Erçel'in bu defa gönlünü bir sporcuya kaptırdığı konuşuluyor. Erçel'in, Bahçeşehir Koleji forması giyen basketbolcu Kartal Özmızrak'la birlikte olduğu öne sürüldü.

  • 3
  • 128
Hande Erçel’de o furyaya katıldı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra aradığı aşkı basketbolcuda buldu! Aşktan ilk kare…

AŞKIN İLK FOTOĞRAFI

Sabah'ta yer alan habere göre; kısa zaman önce arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı.

  • 4
  • 128
Hande Erçel’de o furyaya katıldı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra aradığı aşkı basketbolcuda buldu! Aşktan ilk kare…

Hande Erçel ile basketbolcu Kartal Özmızrak'ın aşkına dair detaylar merak edilirken taraflardan henüz açıklama gelmedi.

  • 5
  • 128
Hande Erçel’de o furyaya katıldı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra aradığı aşkı basketbolcuda buldu! Aşktan ilk kare…

Öte yandan ünlülerin eski aşklarını görenler de şaşıp kalıyor..