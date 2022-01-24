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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Demet Özdemir krizi! Eve almadı

Aynı menajerlik ajansına bağlı olan Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edilmişti. Özdemir'in bütün işlerin Erçel'e gitmesi nedeniyle rahatsız olduğu haberleri gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in bir projede başrolü paylaşacağı öne sürüldü. Bu haberi gazeteden öğrenen Hande Erçel'in bu kez kriz çıkardığı iddia edildi. Erçel'in, "Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek aşkını eve almadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 13:19
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Demet Özdemir krizi! Eve almadı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında Demet Özdemir krizi patlak verdi.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Demet Özdemir krizi! Eve almadı

Aynı menajerlik şirketiyle çalışan ikiliden Demet Özdemir'in bütün işlerin önce Hande Erçel'e gitmesinden dolayı kıskançlık yaşadığı iddia edilmişti.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Demet Özdemir krizi! Eve almadı

Demet Özdemir'in Hande Erçel'i sosyal medyadan takipten çıkması "Kıskanıyor" iddialarını güçlendirmişti. Önceki gün ise yeni bir iddia gündeme geldi.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Demet Özdemir krizi! Eve almadı

Konuşulanlara göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacak.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Demet Özdemir krizi! Eve almadı

Takvim'in haberine göre; sevgilisinin Özdemir'le aynı projede olacağını gazetelerden öğrenen Hande Erçel'in ise sinirlendiği öne sürüldü.