Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Demet Özdemir krizi! Eve almadı

Aynı menajerlik ajansına bağlı olan Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edilmişti. Özdemir'in bütün işlerin Erçel'e gitmesi nedeniyle rahatsız olduğu haberleri gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in bir projede başrolü paylaşacağı öne sürüldü. Bu haberi gazeteden öğrenen Hande Erçel'in bu kez kriz çıkardığı iddia edildi. Erçel'in, "Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek aşkını eve almadığı belirtildi.