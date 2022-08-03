Hande Erçel ve Kaan Yıldırım düşman oldu! Son hamlesi şaşırttı

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın son hamlesi şaşırttı! Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığından kısa bir süre sonra gönlünü eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. İlk kez yurt dışı tatilinde görüntülenen ikili yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini resmen ilan etmişti. Ancak mutlulukları kısa sürdü. İhanet iddiaları sonrası yollarını ayıran ve 'sadece arkadaşız' diyen Erçel ve Yıldırım birbirine düşman oldu. Ünlü çiftin cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...