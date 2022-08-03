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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım düşman oldu! Son hamlesi şaşırttı

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın son hamlesi şaşırttı! Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığından kısa bir süre sonra gönlünü eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. İlk kez yurt dışı tatilinde görüntülenen ikili yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini resmen ilan etmişti. Ancak mutlulukları kısa sürdü. İhanet iddiaları sonrası yollarını ayıran ve 'sadece arkadaşız' diyen Erçel ve Yıldırım birbirine düşman oldu. Ünlü çiftin cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 14:16
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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım düşman oldu! Son hamlesi şaşırttı

Son dönemde aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım düşman oldu! Son hamlesi şaşırttı

İlişkilerini bir süre saklamak isteyen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın aşkı birlikte çıktıkları İngiltere tatilinde belgelenmişti.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım düşman oldu! Son hamlesi şaşırttı

Yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini ilan eden ikili ihanet iddiasıyla sarsıldı. Daha önce de adının birlikte anıldığı Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım düşman oldu! Son hamlesi şaşırttı

Hande Erçel "Hayatımda kimse yok... Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğrulamıştı.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım düşman oldu! Son hamlesi şaşırttı

Arkadaş kalacaklarını söyleyen ikili dediklerini yapamadı.