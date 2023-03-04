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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Kameralara fena yakalandılar

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkından yeni kare geldi! İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçirmişti. Bu kez rotayı Paris'e çeviren çift pasaport kontrolünden geçerken kameralara yakalandı. İşte Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile objektiflere yalandıkları o görüntü...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 09:27
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Kameralara fena yakalandılar

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni görüntü geldi! Romantik bir tatile çıkan ikilinin görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu!

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Kameralara fena yakalandılar

Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Kameralara fena yakalandılar

İlişkileri ilk kez duyulduğunda "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla görüntülenmişti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Kameralara fena yakalandılar

Aşkın ispatlanmasının ardından sus pus kesilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Kameralara fena yakalandılar

Gazetemagazin'in haberine göre, romantizmin doruklarında olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçtu. İkili pasaport kontrolü sırasında kameralara yakalandı.