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Haberler Galeri Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyanın diline düştü! O detay dikkat çekti: İyiye işaret değil

Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyanın diline düştü! O detay dikkat çekti: İyiye işaret değil

Geçtiğimiz aylarda birliktelik yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı bir süre birlikteliklerini reddetmişti. Paris tatili sonrası birlikte kamera karşısına geçen çift, ardından kuzey ışıklarını izlemek için Finlandiya'ya gitti. Romantik tatil sonrası el ele kamera karşısına geçen ikili sosyal medyanın gündemine oturdu. O detayı fark edenler "İyiye işaret değil" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:32
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyanın diline düştü! O detay dikkat çekti: İyiye işaret değil

Şu sıralar kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, Kaan Yıldırım'ın ardından gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyanın diline düştü! O detay dikkat çekti: İyiye işaret değil

Magazin gündemine oturan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz gün Paris'e tatile gitmişlerdi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyanın diline düştü! O detay dikkat çekti: İyiye işaret değil

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, ardından kuzey ışıklarını izlemek için soluğu Finlanya'da almışlardı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyanın diline düştü! O detay dikkat çekti: İyiye işaret değil

2 günlük tatil sonrası tekrar İstanbul'a dönen Hakan Sabancı ile Hande Erçel havaalanında el ele görüntülenmişti. O kare sosyal medyanın diline düştü.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyanın diline düştü! O detay dikkat çekti: İyiye işaret değil

"İYİYE İŞARET DEĞİL"

Daha önce hiçbir kız arkadaşıyla görüntü vermeyen Sabancı, Hande Erçel ile el ele görüntü verdi.