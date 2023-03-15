Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyanın diline düştü! O detay dikkat çekti: İyiye işaret değil

Geçtiğimiz aylarda birliktelik yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı bir süre birlikteliklerini reddetmişti. Paris tatili sonrası birlikte kamera karşısına geçen çift, ardından kuzey ışıklarını izlemek için Finlandiya'ya gitti. Romantik tatil sonrası el ele kamera karşısına geçen ikili sosyal medyanın gündemine oturdu. O detayı fark edenler "İyiye işaret değil" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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