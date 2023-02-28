Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında romantizm rüzgarı! Yeni rotaları belli oldu

2.5 sene önce birkaç kez görüşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz aylarda yarım kalan aşklarını devam ettirme kararı aldı. İlişkilerini kameralardan uzakta yaşamaya çalışan ikili hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçirdi. Sürpriz çiftin yeni tatil rotası da belli oldu. 9 Mart'ta yurt dışına çıkacak olan çift romantik bir tatil geçirecek. İşte detaylar...