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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında romantizm rüzgarı! Yeni rotaları belli oldu

2.5 sene önce birkaç kez görüşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz aylarda yarım kalan aşklarını devam ettirme kararı aldı. İlişkilerini kameralardan uzakta yaşamaya çalışan ikili hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçirdi. Sürpriz çiftin yeni tatil rotası da belli oldu. 9 Mart'ta yurt dışına çıkacak olan çift romantik bir tatil geçirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 09:49
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında romantizm rüzgarı! Yeni rotaları belli oldu

Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında romantizm rüzgarı! Yeni rotaları belli oldu

Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında romantizm rüzgarı! Yeni rotaları belli oldu

Aşkı "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla görüntülenmişti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında romantizm rüzgarı! Yeni rotaları belli oldu

Aşkın ispatlanmasının ardından sus pus kesilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında romantizm rüzgarı! Yeni rotaları belli oldu

KUZEY IŞIKLARI'NI İZLEYECEKLER

Hafta sonunu Şile'deki bir otelde başka bir çift arkadaşlarıyla beraber geçiren sürpriz ikili, rotalarını yurt dışına çevirdi. 9 Mart sabahı Finlandiya'ya uçacak olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ardından Lapland'e geçecek.