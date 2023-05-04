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Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında büyük kriz! İtalya’da çileden çıktı

Geçtiğimiz kasım ayında aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı kameralardan uzak olmak için rotayı yurt dışına çevirmişti. Sık sık tatile çıkan ikili bayramı arkadaşlarıyla İtalya'da geçirmişti. Çift burada ilk büyük krizlerini yaşadı. Sevgilisinin ilgisiz tavırlarından rahatsız olan güzel oyuncu, iddiaya göre Sabancı'nın yanlarına gelen hayranlarına agresif davranmasıyla da iyice çileden çıktı.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:05
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında büyük kriz! İtalya’da çileden çıktı

Kasım 2022'de başlayan aşklarını son aylarda gözler önünde yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı cephesinde ilk kriz patlak verdi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında büyük kriz! İtalya’da çileden çıktı

Bayramı İtalya'da geçiren gözde çift, dedikodulara göre burada gerildi. Sabancı'nın elinden telefonu düşürmemesine bozulan Erçel, sevgilisinin ilgisizliğinden rahatsız oldu.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında büyük kriz! İtalya’da çileden çıktı

Takvim'in haberine göre, durumu birlikte tatile çıktıkları arkadaşlarına yansıtmayan güzel oyuncu, tatilin son günü yaşanan bir olayla ise çileden çıktı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında büyük kriz! İtalya’da çileden çıktı

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Hande Erçel'in yabancı hayranları, İtalya'da da kendisine yoğun ilgi gösterdi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında büyük kriz! İtalya’da çileden çıktı

SETE ÇİÇEKLER YOLLADI

İddiaya göre yanlarına sürekli birilerinin gelmesinden rahatsız olan Hakan Sabancı, güzel oyuncunun bazı hayranlarına sert tepki gösterdi.