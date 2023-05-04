Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında büyük kriz! İtalya’da çileden çıktı

Geçtiğimiz kasım ayında aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı kameralardan uzak olmak için rotayı yurt dışına çevirmişti. Sık sık tatile çıkan ikili bayramı arkadaşlarıyla İtalya'da geçirmişti. Çift burada ilk büyük krizlerini yaşadı. Sevgilisinin ilgisiz tavırlarından rahatsız olan güzel oyuncu, iddiaya göre Sabancı'nın yanlarına gelen hayranlarına agresif davranmasıyla da iyice çileden çıktı.