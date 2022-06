Hande Erçel ve Boran Kuzum fena yakalandı! “Bu bakışlardan aşk çıkar”

"ARKADAŞIM OLARAK KALACAK"

Erçel, "Hayatımda kimse yok. Her şey şu an yoğun, işimle yoğunum. Çok da mutluyum. Kaan her zaman arkadaşımdı, arkadaşım olarak kalacak. Teşekkür ederim" diye konuştu.