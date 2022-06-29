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Hande Erçel ve Boran Kuzum fena yakalandı! “Bu bakışlardan aşk çıkar”

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından çeşitli aşk haberleriyle gündeme gelen Hande Erçel son olarak Kaan Yıldırım ile yakalanmıştı. Baş başa yurt dışı tatiline çıkan ikili, Türkiye'ye dönüşte aşklarını ilan etmiş ancak ilişkileri 'ihanet' iddialarıyla gölgelenmişti. Ayrılığın ardından Hande Erçel'den yeni aşk bombası geldi. Meslektaşı Boran Kuzum'un katıldıkları bir ödül gecesindeki halleri 'yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 14:02
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Hande Erçel ve Boran Kuzum fena yakalandı! “Bu bakışlardan aşk çıkar”

Hande Erçel, dizisinde tanışıp aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile ilişkisini bitirmiş, kısa bir süre sonra rol arkadaşı Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Hande Erçel ve Boran Kuzum fena yakalandı! “Bu bakışlardan aşk çıkar”

AŞK KISA SÜRDÜ

Kaan Yıldırım ve Hande Erçel'in çiçeği burnunda ilişkisini 'ihanet' iddiaları gölgeledi. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti.

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Hande Erçel ve Boran Kuzum fena yakalandı! “Bu bakışlardan aşk çıkar”

Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'e ihanet ettiği magazin kulislerinde konuşuldu.

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Hande Erçel ve Boran Kuzum fena yakalandı! “Bu bakışlardan aşk çıkar”

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde eğlence sektöründen birçok ismin katıldığı 2022 Elle Awards Style Awards gecesine katıldı. Güzelliğiyle görenleri büyüleyen Hande Erçel, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Hande Erçel ve Boran Kuzum fena yakalandı! “Bu bakışlardan aşk çıkar”

"ARKADAŞIM OLARAK KALACAK"

Erçel, "Hayatımda kimse yok. Her şey şu an yoğun, işimle yoğunum. Çok da mutluyum. Kaan her zaman arkadaşımdı, arkadaşım olarak kalacak. Teşekkür ederim" diye konuştu.