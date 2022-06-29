29 Haziran 2022, Çarşamba
Hande Erçel ve Boran Kuzum fena yakalandı! “Bu bakışlardan aşk çıkar”
Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından çeşitli aşk haberleriyle gündeme gelen Hande Erçel son olarak Kaan Yıldırım ile yakalanmıştı. Baş başa yurt dışı tatiline çıkan ikili, Türkiye'ye dönüşte aşklarını ilan etmiş ancak ilişkileri 'ihanet' iddialarıyla gölgelenmişti. Ayrılığın ardından Hande Erçel'den yeni aşk bombası geldi. Meslektaşı Boran Kuzum'un katıldıkları bir ödül gecesindeki halleri 'yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 14:02
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