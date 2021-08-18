19 Ağustos 2021, Perşembe
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Hande Erçel: Türkan Şoray değilim...
Son dönemde her yaptığıyla olay olan Hande Erçel, Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurdu. Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan Erçel, kız arkadaşlarıyla Bodrum'a gitti. Türkbükü'nde görüntülenen güzel oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir süre tatil yapmak istediğini söyleyen Erçel, "Türkan Şoray kanunları vardı, sizin böyle şeyleriniz yok mu?" sorusuna da cevap verdi. "Oynamam" dediğim hiçbir şey yok diyen Erçel, "Hiç öyle bir şeyim yok" açıklaması yaptı.
Giriş Tarihi: 18.08.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 16:56
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