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Hande Erçel: Türkan Şoray değilim...

Son dönemde her yaptığıyla olay olan Hande Erçel, Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurdu. Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan Erçel, kız arkadaşlarıyla Bodrum'a gitti. Türkbükü'nde görüntülenen güzel oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir süre tatil yapmak istediğini söyleyen Erçel, "Türkan Şoray kanunları vardı, sizin böyle şeyleriniz yok mu?" sorusuna da cevap verdi. "Oynamam" dediğim hiçbir şey yok diyen Erçel, "Hiç öyle bir şeyim yok" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 16:56
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Hande Erçel: Türkan Şoray değilim...

Instagram'da en çok takip edilen oyuncuların başında gelen Hande Erçel, rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Kız arkadaşlarıyla tatilde olan Erçel, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Mesleği, fit görüntüsü ve alacağı eğitimle ilgili soruları cevaplayan Erçel, bir süre daha tatile devam edeceğini de sözleriyle ekledi. İşte Hande Erçel'in dikkat çeken açıklamalarından satır başları...

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Hande Erçel: Türkan Şoray değilim...

Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu Hande Erçel, "Tatil yapıyorum, baya eğlenceli geçiyor. 58 hafta yoğundum, geçen haftaların belki 15 günü falan boştu" dedi. Bir süre tatil yapmayı düşünüyorum diyen oyuncu, "Altı gün Maldivler yaptım onun öncesinde yedi senedir aralıksız çalışıyorum. Bu defa 1-2 ay dinlenmek istiyorum" dedi.

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Hande Erçel: Türkan Şoray değilim...

Gelen teklifler sorulunca oyuncu, "Güzel bir proje gelirse ben hayatta durmam. Ben bunu yapmalıyım dediğim iş olursa durmam. Henüz öyle bir şey gelmedi" diye cevap verdi.

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Hande Erçel: Türkan Şoray değilim...

"AKSİYONA YAKIN BİR KARAKTER İSTİYORUM"

Erçel, "İstediğiniz bir rol var mı, nasıl bir karakter oynamak istersiniz?" sorusuna ise, "Aksiyona yakın bir şey oynamak isterim. 'Halka' dizisindeki 'Müjde' karakterimi çok özledim. Öyle bir şey isterim aksiyona yakın bir karakter" yanıtını verdi.

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Hande Erçel: Türkan Şoray değilim...

"OYUNCULUK ÖYLE BİR ŞEY DEĞİL"

"Oynamam" dediğim hiçbir şey yok diyen Erçel, "Oyunculuk öyle bir şey değil bence" dedi. Oyuncu, "Türkan Şoray kanunları vardı, sizin böyle şeyleriniz yok mu?" sorusuna, "Türkan Şoray olsam evet, kanun koyarım ama yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Umarım öyle oynamaya doyamadığım sahneler de gelir" cevabını verdi.