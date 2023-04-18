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Haberler Galeri Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...

Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...

1982 yapımı olan Doktor Civanım, yıllar sonra bir kez daha gündem oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Kemal Sunal'ın filmde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet, depremzedelerin yararına açık artırmaya çıkarıldı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği filmde Sümbül karakterini canlandıran Bahar Öztan'ın son hali ise merak edildi.İşte usta oyuncunun yıllara meydan okuyan hali...

Giriş Tarihi: 18.04.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 21:50
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Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...

1982 yapımı olan Doktor Civanım, yıllar sonra bir kez daha gündem oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Kemal Sunal'ın filmde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet, depremzedelerin yararına açık artırmaya çıkarıldı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği filmde Sümbül karakterini canlandıran Bahar Öztan'ın son hali ise merak edildi.İşte usta oyuncunun yıllara meydan okuyan hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...

HANDE ERÇEL'E BENZETİLİYORDU! iŞTE SON HALİ...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Bahar Öztan, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Üçüncü kez kanseri yenen usta oyuncu bir kez daha gündem oldu.Filmde rol arkadaşı Kemal Sunal'ın kullandığı sepetli motosiklet satışa çıkarıldı.

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Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...

Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in birçok hayranı tarafından benzetildiği Öztan'ın son halini görenler ise "Yaş almış ama yaşlanmamış", "Yıllar ona kibar davranmış" yorumlarında bulundu.

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Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...

DOKTOR CİVANIM'IN MOTORU SATIŞA ÇIKARILDI!

Başrolünde Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın yer aldığı 'Vahşi Kan' ile başrolünde ölümünün ardından hala hafızalarda kocaman gülümsemesiyle yer edinen rahmetli Kemal Sunal'ın yer aldığı 'Doktor Civanım' adlı filmlerle hafızalara kazınan 1971 model motosiklet, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan iki büyük depremin ardından depremden etkilenen vatandaşlar için satışa çıkarıldı.

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Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...

Sahibi Ali Dingil tarafından satışa çıkarılan ve Mecidiyeköy meydanda sergilenen motosikletin geliri, deprem bölgesinde yardıma muhtaç olan depremzedeler için kullanılacak.