Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...

HANDE ERÇEL'E BENZETİLİYORDU! iŞTE SON HALİ...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Bahar Öztan, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Üçüncü kez kanseri yenen usta oyuncu bir kez daha gündem oldu.Filmde rol arkadaşı Kemal Sunal'ın kullandığı sepetli motosiklet satışa çıkarıldı.