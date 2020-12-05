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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! Bir de böyle görün...

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaştığı fotoğraflarla olduğu kadar Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Genç yaşta oyunculuğa adım atan ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri haline gelen Hande Erçel, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 14:06
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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! Bir de böyle görün...

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla olduğu kadar Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de adından söz ettiren Hande Erçel, makyajsız haliyle şaşırttı. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllar içinde adeta başka birine dönen Hande Erçel'in makyajsız hali görenler şoke etti. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! Bir de böyle görün...

Aslıhan Güner

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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! Bir de böyle görün...

Aslıhan Güner

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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! Bir de böyle görün...

Özge Gürel

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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! Bir de böyle görün...

Özge Gürel