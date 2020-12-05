Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! Bir de böyle görün...

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaştığı fotoğraflarla olduğu kadar Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Genç yaşta oyunculuğa adım atan ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri haline gelen Hande Erçel, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...