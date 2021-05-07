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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı

Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Erçel, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Genç yaşta oyunculuğa adım atan ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri haline gelen Hande Erçel, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 22:46 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 22:47
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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Hande Erçel, makyajsız haliyle şaşırttı. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllar içinde adeta başka birine dönen Hande Erçel'in makyajsız hali görenler şoke etti. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları...

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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı

Aslıhan Güner

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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı

Aslıhan Güner

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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı

Aslıhan Güner

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Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı

Gülsim Ali İlhan