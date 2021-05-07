Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı

Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Erçel, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Genç yaşta oyunculuğa adım atan ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri haline gelen Hande Erçel, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...