Hande Erçel Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu! 3 milyonluk yeni gözdesiyle…

Eski sevgililer Kerem Bürsin Hande Erçel ikilisi, geçen haftalarda Kavacık'ta bir kafede görüntülenmişti. İkilinin hayranları tarafından fotoğraflarının paylaşılmasının ardından, barıştıkları iddiaları oldukça ses getirmişti. Buluşmalarının akabinde bir film festivalinin çıkışında kameralara yakalanan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, barışma haberlerini yalanlamamasıyla 'Barıştılar' iddiaları güçlenmişti. Tüm bu olanların ardından Bebek'te görüntülenen genç oyuncu Hande Erçel de konuyla alakalı ilk defa açıklama yaparak, merak edilen soruyu cevapladı. Kerem Bürsin Hande Erçel barıştı mı? Hande Erçel tüm soruları cevapladı.