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Haberler Galeri Hande Erçel Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu! 3 milyonluk yeni gözdesiyle…

Hande Erçel Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu! 3 milyonluk yeni gözdesiyle…

Eski sevgililer Kerem Bürsin Hande Erçel ikilisi, geçen haftalarda Kavacık'ta bir kafede görüntülenmişti. İkilinin hayranları tarafından fotoğraflarının paylaşılmasının ardından, barıştıkları iddiaları oldukça ses getirmişti. Buluşmalarının akabinde bir film festivalinin çıkışında kameralara yakalanan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, barışma haberlerini yalanlamamasıyla 'Barıştılar' iddiaları güçlenmişti. Tüm bu olanların ardından Bebek'te görüntülenen genç oyuncu Hande Erçel de konuyla alakalı ilk defa açıklama yaparak, merak edilen soruyu cevapladı. Kerem Bürsin Hande Erçel barıştı mı? Hande Erçel tüm soruları cevapladı.

Giriş Tarihi: 12.11.2022 10:26
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Hande Erçel Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu! 3 milyonluk yeni gözdesiyle…

28 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel ve 35 yaşındaki Kerem Bürsin, başrolü paylaştıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 8 ay önce sessiz sedasız bitirmişti. Aşk hayatlarıyla magazin gündeminde yer almayı sürdüren ikili, geçen haftalarda Kavacık'ta bir kafede görüntülenmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ünlü oyunculardan Kerem Bürsin kapüşonuyla yüzünü saklarken, Erçel de kahve alır almaz otomobiline dönmüştü.

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Hande Erçel Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu! 3 milyonluk yeni gözdesiyle…

BEYOĞLU'NDA BÜRSİN'E YOĞUN İLGİ! İZDİHAM

Kerem Bürsin, sonraki günlerde ise Atlas Sineması'nda düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katılmıştı. Başrolünde yer aldığı 'Eflatun' filmini izleyen yakışıklı oyuncuyu, çıkışta yaklaşık 200 kişilik yabancı hayranı bekliyordu. Hayranlarının yarattığı izdihamın arasında kalan Bürsin, neye uğradığını şaşırmıştı.

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Hande Erçel Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu! 3 milyonluk yeni gözdesiyle…

BARIŞMAYI YALANLAMADI

Aracına gitmekte güçlük çeken Bürsin'in, basın mensuplarının; "Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?" sorusuna, "Şu anda o konuya hiç girmeyelim" diyerek, barışmayı yalanlamaması dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, ikilinin küslüğe son verip yeniden aşk yaşamaya başladıklarının sinyali şeklinde yorumlanmıştı.

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Hande Erçel Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu! 3 milyonluk yeni gözdesiyle…

HANDE ERÇEL "HAYATIMDA KİMSE YOK"

Tüm bunların ardından Hande Erçel, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını; "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanladı.

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Hande Erçel Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu! 3 milyonluk yeni gözdesiyle…

"ÇOK CİDDİYE ALMAMAK GEREK"

Erçel, bir mekanda Bürsin'le fotoğraflarının çıktığının hatırlatılması üzerine ise "Çok ciddiye almamak gerek" açıklamasında bulundu.