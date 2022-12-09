Hande Erçel kararını verdi! Meğer en büyük önceliği… Hasta yeğeni Aylin Mavi için radikal hamle! Hayallerini rafa kaldırdı

Hande Erçel hayallerine veda etti. Son olarak "Sen Çal Kapımı" dizisiyle izleyici karşısına geçen güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde özel hayatındaki gelişmeler ile adından sık sık söz ettiriyor. Türkiye'nin en çok takip edilen kadın oyuncusu olan Erçel, paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.