09 Aralık 2022, Cuma
Hande Erçel kararını verdi! Meğer en büyük önceliği… Hasta yeğeni Aylin Mavi için radikal hamle! Hayallerini rafa kaldırdı
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamzel Erçel'in kızı 3 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den geçen aylarda kötü haber gelmişti. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin, kanser tedavisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu süre zarfında sessizliği koruyan Erçel'in, son olarak Mavi için radikal bir karar aldığı öne sürüldü. Hollywood yıldızlarının koçu Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almak için Amerika'ya gitmeyi planlayan ünlü oyuncudan bakın ne hamlesi geldi? Meğer…
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:48
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