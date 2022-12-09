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Hande Erçel kararını verdi! Meğer en büyük önceliği… Hasta yeğeni Aylin Mavi için radikal hamle! Hayallerini rafa kaldırdı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamzel Erçel'in kızı 3 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den geçen aylarda kötü haber gelmişti. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin, kanser tedavisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu süre zarfında sessizliği koruyan Erçel'in, son olarak Mavi için radikal bir karar aldığı öne sürüldü. Hollywood yıldızlarının koçu Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almak için Amerika'ya gitmeyi planlayan ünlü oyuncudan bakın ne hamlesi geldi? Meğer…

Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:48
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Hande Erçel kararını verdi! Meğer en büyük önceliği… Hasta yeğeni Aylin Mavi için radikal hamle! Hayallerini rafa kaldırdı

Hande Erçel hayallerine veda etti. Son olarak "Sen Çal Kapımı" dizisiyle izleyici karşısına geçen güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde özel hayatındaki gelişmeler ile adından sık sık söz ettiriyor. Türkiye'nin en çok takip edilen kadın oyuncusu olan Erçel, paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel kararını verdi! Meğer en büyük önceliği… Hasta yeğeni Aylin Mavi için radikal hamle! Hayallerini rafa kaldırdı

İŞ AÇIKLAMASI

Bugünlerde setlere dönmeye hazırlanan Hande Erçel, son olarak bir davete katıldı ve senaryoları değerlendirdiğini söyledi.

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Hande Erçel kararını verdi! Meğer en büyük önceliği… Hasta yeğeni Aylin Mavi için radikal hamle! Hayallerini rafa kaldırdı

"GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Erçel, "Ailemle vakit geçiriyorum. Konuştuğumuz birkaç proje var en yakın zamanda netleşecek, güzel şeyler olacak" dedi.

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Hande Erçel kararını verdi! Meğer en büyük önceliği… Hasta yeğeni Aylin Mavi için radikal hamle! Hayallerini rafa kaldırdı

YEĞENİ İÇİN…

Oyuncu, ABD'de alacağı oyunculuk eğitimini yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları nedeniyle askıya aldığını belirtti.

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Hande Erçel kararını verdi! Meğer en büyük önceliği… Hasta yeğeni Aylin Mavi için radikal hamle! Hayallerini rafa kaldırdı

"BİRTAKIM SAĞLIK DURUMLARINDAN KAYNAKLI ERTELEDİM"

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi ünlü aktörlerin koçu olan, Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim üzerine eğitim almayı planlayan Erçel, "ABD'de oyunculuk niyetim vardı ama birtakım sağlık durumlarından kaynaklı erteledim" diye konuştu.