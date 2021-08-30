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Haberler Galeri Hande Erçel ile Sitare Akbaş'tan flaş hamle! Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu

Hande Erçel ile Sitare Akbaş'tan flaş hamle! Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş'ın ilişkisinin ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü Dalkılıç'ın eski aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırması sosyal medyayı sallamıştı. Hande Erçel ile Sitare Akbaş'tan flaş bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 30.08.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 12:15
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Hande Erçel ile Sitare Akbaş’tan flaş hamle! Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor.

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Hande Erçel ile Sitare Akbaş’tan flaş hamle! Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu

Çift, iki hafta önce Etiler'de objektiflere yansımıştı. Erçel'in bu birlikteliğe ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

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Hande Erçel ile Sitare Akbaş’tan flaş hamle! Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu

SÜRPRİZ HAMLE

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile mutlu birlikteliği süren Hande Erçel'den sürpriz hamle geldi

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Hande Erçel ile Sitare Akbaş’tan flaş hamle! Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu

. Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı.

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Hande Erçel ile Sitare Akbaş’tan flaş hamle! Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu

Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi.