Hande Erçel ile Sitare Akbaş'tan flaş hamle! Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş'ın ilişkisinin ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü Dalkılıç'ın eski aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırması sosyal medyayı sallamıştı. Hande Erçel ile Sitare Akbaş'tan flaş bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 30.08.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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