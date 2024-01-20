20 Ocak 2024, Cumartesi
Hande Erçel ikisini de sildi! Yaptığı hamle kafaları karıştırdı! Meğer oyunculuğu...
Hakan Sabancı ile bir yıldır aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günler Erçel'in genç şoförü, Sabancı'nın isteği üzerine işten çıkarılmıştı. Güzel oyuncu şimdi oyunculuğuna dair eleştirilerle yeni bir gündem yarattı. Erçel'in son yaptığı hamle ise sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 11:05
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