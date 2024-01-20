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Hande Erçel ikisini de sildi! Yaptığı hamle kafaları karıştırdı! Meğer oyunculuğu...

Hakan Sabancı ile bir yıldır aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günler Erçel'in genç şoförü, Sabancı'nın isteği üzerine işten çıkarılmıştı. Güzel oyuncu şimdi oyunculuğuna dair eleştirilerle yeni bir gündem yarattı. Erçel'in son yaptığı hamle ise sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 11:05
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Hande Erçel ikisini de sildi! Yaptığı hamle kafaları karıştırdı! Meğer oyunculuğu...

Hande Erçel oyunculuğu bıraktı mı? sorusu gündemdeki yerini aldı. Hande Erçel, son zamanlarda aşk hayatı ve oyunculuğuyla magazin gündemini meşgul ediyor. İş insanı Hakan Sabacı ile yaşadığı aşk, sosyal medya paylaşımları ve oyunculuğuna dair eleştirilerle sürekli konuşulan Erçel, oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialarla gündeme geldi.

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Hande Erçel ikisini de sildi! Yaptığı hamle kafaları karıştırdı! Meğer oyunculuğu...

Takvim Gzatesi'nin haberine göre; Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile büyük aşk, yaşayan Hande Erçel, uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiyi sevgilisi Hakan Sabancı'ı istedi diye işten çıkardı.

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Hande Erçel ikisini de sildi! Yaptığı hamle kafaları karıştırdı! Meğer oyunculuğu...

Şoförünün işine son veren Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı, kendi bulduğu şoförü, tahsis etti. Yılbaşını, Sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali'de geçiren oyuncu Hande Erçel, bu hızlı giden aşk, nedeni ile de kendisine gelen birçok projeyi kabul etmiyor. Günün büyük zamanını sevgilisi ile geçiren Hande Erçel, sürekli sevgilisi Hakan Sabancı'nın evinde kalıyor.

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Hande Erçel ikisini de sildi! Yaptığı hamle kafaları karıştırdı! Meğer oyunculuğu...

Sabancı ailesine girdiği konuşulan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın kızlarını ziyaret ediyor. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Geleneksel Türk Sanatlar bölümünde eğitim alan Erçel'in tablolara olan düşkünlüğü ortaya çıktı.

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Hande Erçel ikisini de sildi! Yaptığı hamle kafaları karıştırdı! Meğer oyunculuğu...

Sevgilisinin resim ve yağlı boyayı tutkusunu bilen Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hande Erçel'e bir sürpriz yaptı. Hande Erçel'le birlikte Levent Sanayi'ye giden Hakan Sabancı, Sanat Atölyesi kiralamak için birçok dükkanı birlikte gezdi.