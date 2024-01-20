Hande Erçel ikisini de sildi! Yaptığı hamle kafaları karıştırdı! Meğer oyunculuğu...

Şoförünün işine son veren Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı, kendi bulduğu şoförü, tahsis etti. Yılbaşını, Sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali'de geçiren oyuncu Hande Erçel, bu hızlı giden aşk, nedeni ile de kendisine gelen birçok projeyi kabul etmiyor. Günün büyük zamanını sevgilisi ile geçiren Hande Erçel, sürekli sevgilisi Hakan Sabancı'nın evinde kalıyor.