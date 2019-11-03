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Hande Erçel her şeyi geride bıraktı! Artık…

Ocak ayında kanser tedavisi gören annesini kaybeden Hande Erçel zor günleri geride bıraktı. Annesinin kaybının ardından bunalımlı bir dönem geçiren genç oyuncu şimdilerde eski neşeli günlerine döndü. Yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Erçel Murat Dalkılıç ile beraberliğini de sürdürüyor. Sosyal medyadan da sık sık paylaşımda bulunan Erçel son paylaşımıyla mutluluğunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 03.11.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 16:19
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Hande Erçel her şeyi geride bıraktı! Artık…
Ocak ayında annesi Aylin Erçel'i kaybettikten sonra yas yaşayan, bunalımlı bir dönem yaşayan Hande Erçel, şimdilerde eski neşeli hallerine geri döndü.
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Hande Erçel her şeyi geride bıraktı! Artık…

İş yaşamında yeni sezonda ekrana damga vurmayı hedefleyen ünlü oyuncu, özel yaşamında da Murat Dalkılıç ile mutlu bir birlikteliğini sürdürüyor.

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Hande Erçel her şeyi geride bıraktı! Artık…

Hem iş hem de özel yaşamında mutlu günler yaşayan oyuncu, sosyal medyada da keyifli anlarını sergiliyor.

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Hande Erçel her şeyi geride bıraktı! Artık…

İstanbul Boğazı'nda Tanem Sivar ve Edhem Dirvana ile tura çıkan Erçel, tekne pozuyla moralinin çok yüksek olduğunu gösterdi.

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Hande Erçel her şeyi geride bıraktı! Artık…

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel'in sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.