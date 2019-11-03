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Hande Erçel her şeyi geride bıraktı! Artık…
Ocak ayında kanser tedavisi gören annesini kaybeden Hande Erçel zor günleri geride bıraktı. Annesinin kaybının ardından bunalımlı bir dönem geçiren genç oyuncu şimdilerde eski neşeli günlerine döndü. Yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Erçel Murat Dalkılıç ile beraberliğini de sürdürüyor. Sosyal medyadan da sık sık paylaşımda bulunan Erçel son paylaşımıyla mutluluğunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 03.11.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 16:19
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