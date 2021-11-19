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Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesinde ama estetiksiz hali olay oldu! Onu bir de böyle görün
IMDb'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde Ünlü oyuncu Hande Erçel dünya ikincisi oldu. Son zamanlarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Erçel'in estetiksiz hali ise olay oldu.
Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:59Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 15:00