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Haberler Galeri Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesinde ama estetiksiz hali olay oldu! Onu bir de böyle görün

Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesinde ama estetiksiz hali olay oldu! Onu bir de böyle görün

IMDb'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde Ünlü oyuncu Hande Erçel dünya ikincisi oldu. Son zamanlarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Erçel'in estetiksiz hali ise olay oldu.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 15:00
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Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesinde ama estetiksiz hali olay oldu! Onu bir de böyle görün

Son dönemlerde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı. Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya ikincisi oldu.

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Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesinde ama estetiksiz hali olay oldu! Onu bir de böyle görün

Ünlü oyuncu, sosyal medyada da ilgi gören isimler arasında. Erçel'in Instagram'da da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunuyor.

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Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesinde ama estetiksiz hali olay oldu! Onu bir de böyle görün

Hande Erçel'in yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler gözlerine inanamıyor. Görünen o ki geçen yıllarla birlikte Hande Erçel'de inanılmaz değişimler olmuş. İşte Hande Erçel'in hayretler içinde bıraktıran değişimi...

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Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesinde ama estetiksiz hali olay oldu! Onu bir de böyle görün

Didem Soydan

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Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesinde ama estetiksiz hali olay oldu! Onu bir de böyle görün

Şeyma Subaşı