10 Ağustos 2023, Perşembe
Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! 5 yılla yargılanacak
Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden ve spor kulübünün binasına zorla girmeye çalışan Mustafa Neşeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şüpheli hakkında yürütüle soruşturma tamamlandı. "Silahla tehdit" suçundan yargılanan sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 08:38
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