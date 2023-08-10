Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! 5 yılla yargılanacak

"DUYGUSAL YAKINLIK HİSSETTİM"

Mustafa Neşeli, savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahsı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" diyerek suçlamaları kabul etmişti.