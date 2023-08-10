10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! 5 yılla yargılanacak

Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! 5 yılla yargılanacak

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden ve spor kulübünün binasına zorla girmeye çalışan Mustafa Neşeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şüpheli hakkında yürütüle soruşturma tamamlandı. "Silahla tehdit" suçundan yargılanan sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 08:38
  • 1
  • 10
Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! 5 yılla yargılanacak

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! 5 yılla yargılanacak

TUTUKLANMIŞTI

Harekete geçen polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakalanmıştı.

  • 3
  • 10
Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! 5 yılla yargılanacak

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa Neşeli, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

  • 4
  • 10
Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! 5 yılla yargılanacak

"DUYGUSAL YAKINLIK HİSSETTİM"

Mustafa Neşeli, savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahsı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" diyerek suçlamaları kabul etmişti.

  • 5
  • 10
Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! 5 yılla yargılanacak

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.