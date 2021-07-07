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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Hande Ataizi, 1.5 yıl önce kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmayı planlayan çift, pandemi nedeniyle düğünü ertelemek zorunda kalmıştı. Çiftin evleneceği tarih belli oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Handa Ataizi ile Dinç Aydoğdu'yu kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 07.07.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 08:53
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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

İlk evliliği 24 saat, ikincisi 5 yıl 5 ay süren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Ataizi, üçüncü kez gelin olmak için gün sayıyor.

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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük spor eğitmeni sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan evlenme teklifi almış ama pandemi yüzünden bir türlü evlenememişlerdi.

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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Hayatın normale dönmesiyle birlikte ünlü çiftin de mutlu mesut giden ilişkilerini nikahla taçlandıracaklarını öğrendim.
Yaz bitmeden sade bir törenle hayatlarını birleştireceklermiş.

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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Bu arada Ataizi'nin üçüncü kez evlenmek istemesinin en büyük nedeni, 7 yaşındaki oğlu Leon'muş. Çünkü Dinç Aydoğdu, Leon'a çok iyi 'cici baba'lık yapıyormuş.

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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Leon da cici babasını çok seviyormuş ve annesine "Hadi evlenin artık" diyormuş.