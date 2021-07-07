07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor! Nikah tarihi belli oldu
Hande Ataizi, 1.5 yıl önce kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmayı planlayan çift, pandemi nedeniyle düğünü ertelemek zorunda kalmıştı. Çiftin evleneceği tarih belli oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Handa Ataizi ile Dinç Aydoğdu'yu kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 07.07.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 08:53
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