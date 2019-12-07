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Hamileyken aldatılan Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu
Geçtiğimiz haftalarda eşinin ihanetine uğrayan Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu. Doğumuna az bir zaman kala eşi Mustafa Can Keser'in ihanetiyle sarsılan Ersubaşı önceliğim bebeğim diyerek ihaneti affetmişti. İkinci bebeğini dünyaya getiren genç oyuncu doğumunda yanında olan eşi için 'Sen harika bir babasın' yorumunu yaptı.
Giriş Tarihi: 07.12.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 17:49
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