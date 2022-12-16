HaberlerGaleriHamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver’den RADİKAL HAMLE! Tası tarağı topladı…
Hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver’den RADİKAL HAMLE! Tası tarağı topladı…
Aslı Enver'den bebek sonrası radikal hamle! Nikah masasına hemen sonra bebek beklediği gün yüzüne çıkan Aslı Enver, ilk defa konuştu. Her şeyin çok yeni olduğunu dile getiren Aslı Enver'in şimdilerde yeni ev arayışında olduğu da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:57Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 09:57