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Haberler Galeri Hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver’den RADİKAL HAMLE! Tası tarağı topladı…

Hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver’den RADİKAL HAMLE! Tası tarağı topladı…

Aslı Enver'den bebek sonrası radikal hamle! Nikah masasına hemen sonra bebek beklediği gün yüzüne çıkan Aslı Enver, ilk defa konuştu. Her şeyin çok yeni olduğunu dile getiren Aslı Enver'in şimdilerde yeni ev arayışında olduğu da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 09:57
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Hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver’den RADİKAL HAMLE! Tası tarağı topladı…

Aslı Enver'in, Berkin Gökbudak'la sürpriz bir şekilde evlenmesi herkesi şaşkına çevirmişti. Nikahın hemen ardından hamile olduğu gün yüzüne çıkan Enver konuyla ilgili ilk defa konuştu.

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Hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver’den RADİKAL HAMLE! Tası tarağı topladı…

"EVLİLİK İYİ, HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK MUTLUYUZ"

Tiyatro oyunu çıkışında soruları yanıtlayan güzel oyuncu: "Evlilik iyi, her şey yolunda, çok mutluyuz" dedi.

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Hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver’den RADİKAL HAMLE! Tası tarağı topladı…

Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorular ile alakalı "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim" diyerek konuyu geçiştirdi.

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Hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver’den RADİKAL HAMLE! Tası tarağı topladı…

İSİM AÇIKLAMASI

İsim olarak ne düşünüyorsunuz sorusuna ise "İsim için de çok erken olduğunu" dile getirdi.

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Hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver’den RADİKAL HAMLE! Tası tarağı topladı…

230 BİN TL'LİK VİLLA BAKTI

Öte yandan evlendikten sonra da Caddebostan'daki dairesinde oturmaya devam eden Aslı Enver, bebek ve hayvanlarıyla daha rahat etmek için Çubuklu ve Beykoz tarafında villa baktı.