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"Hamdi'yi düzenli olarak aldattım" diyen Selen Görgüzel: Örf ve adetlerine bağlı biriyim

Hamdi Alkan'la ayrılığı sonrası yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, son olarak ihanet açıklamasıyla olay olmayı başarmıştı. Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yapan şarkıcı, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp yeni açıklamalarda bulundu. "Ne desem olay oluyor" diyen Görgüzel, "Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 10:00
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Hamdi’yi düzenli olarak aldattım diyen Selen Görgüzel: Örf ve adetlerine bağlı biriyim

Selen Görgüzel, katıldığı YouTube programında şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel "Hamdi Alkan'ı aldattınız mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

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Hamdi’yi düzenli olarak aldattım diyen Selen Görgüzel: Örf ve adetlerine bağlı biriyim

"YAKIŞIKLI ÇOCUK GEÇTİĞİNDE BÜTÜNÜNE BAKARIM"

Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Hamdi'ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum.

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Hamdi’yi düzenli olarak aldattım diyen Selen Görgüzel: Örf ve adetlerine bağlı biriyim

ADIMLARINI HIZLANDIRDI

"Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak herkesi şoke eden ve sosyal medyada bir hayli tepki gören Görgüzel alışveriş merkezinde kameralara yakalandı. Gazetecileri görünce adımlarını hızlandırdı.

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Hamdi’yi düzenli olarak aldattım diyen Selen Görgüzel: Örf ve adetlerine bağlı biriyim

"ÖRF VE ADETLERİNE BAĞLI İNSANIM"

Şarkıcı, "Ne soracağınızı biliyorum. Artık konuşmayacağım. Ne zaman konuşsam olay oluyor" diyerek şaşırttı.

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Hamdi’yi düzenli olarak aldattım diyen Selen Görgüzel: Örf ve adetlerine bağlı biriyim

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp açıklamalarda bulunan Görgüzel, "Her zamanki gibi yine yanlış anlaşıldım. Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün mü? Beni tanıyan herkes bilir böyle bir şey yapmayacağımı. Ayrıca ben o röportajımda o cümleyi espri olsun diye kullandım" diyerek sitemde bulundu.