"Hamdi'yi düzenli olarak aldattım" diyen Selen Görgüzel: Örf ve adetlerine bağlı biriyim

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp açıklamalarda bulunan Görgüzel, "Her zamanki gibi yine yanlış anlaşıldım. Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün mü? Beni tanıyan herkes bilir böyle bir şey yapmayacağımı. Ayrıca ben o röportajımda o cümleyi espri olsun diye kullandım" diyerek sitemde bulundu.