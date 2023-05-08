08 Mayıs 2023, Pazartesi
"Hamdi'yi düzenli olarak aldattım" diyen Selen Görgüzel: Örf ve adetlerine bağlı biriyim
Hamdi Alkan'la ayrılığı sonrası yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, son olarak ihanet açıklamasıyla olay olmayı başarmıştı. Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yapan şarkıcı, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp yeni açıklamalarda bulundu. "Ne desem olay oluyor" diyen Görgüzel, "Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 10:00
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