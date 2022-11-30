Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan sosyal medya hesabı aktif kullanılıyor. Genç kız paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken son olarak geçen günlerde de sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem etmişti. Zeynep Alkan, makyajlı ve makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu. Geçen aylarda yüzündeki sivilceler yüzünden problem yaşadığını belirten Alkan fotoğrafın altına, 'ikisi de' notunu düştü. İşte o paylaşım…

Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL