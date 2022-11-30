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Haberler Galeri Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan sosyal medya hesabı aktif kullanılıyor. Genç kız paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken son olarak geçen günlerde de sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem etmişti. Zeynep Alkan, makyajlı ve makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu. Geçen aylarda yüzündeki sivilceler yüzünden problem yaşadığını belirten Alkan fotoğrafın altına, 'ikisi de' notunu düştü. İşte o paylaşım…

Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:58
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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan makyajlı ve makyajsız halini sosyal medya hesabından paylaştı. Geçen aylarda yüzündeki sivilceler yüzünden sıkıntı yaşadığını belirten Alkan fotoğrafın altına, 'ikisi de' notunu düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

Oyunculuk eğitimini Hollanda'nın Amsterdam'da alan Zeynep Alkan aktif olarak kullandığı Instagram hesabından iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Zeynep Alkan sosyal medya hesabından önce makyajlı sonra makyajsız halini paylaştı. En doğal halini sevenleriyle paylaşan Alkan'ın fotoğrafları büyük ilgi gördü.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

DESTEK YAĞDI

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara, 'Kendiyle barışık olmanın gücünü o kadar iyi yansıtıyorsun ki seninle gurur duyuyorum', 'Her halinle güzelsin', 'Çok güzelsin makyaja ve filtreye gerek yok' yorumları yapıldı.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

ÖZGÜVENİM SIFIR!

Geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem eden Zeynep Alkan şöyle konuşmuştu: