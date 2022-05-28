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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel tanınmaz hale geldi! Son hali olay oldu

Hamdi Alkan'la sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Selen Görgüzel, imajını tamamen değiştirdi. Yeni şarkısının klibi için yeni bir görünüme bürünen şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Saçlarını kestirip platin sarısına boyatan ünlü şarkıcı büyük beğeni topladı. İşte Selen Görgüzel'in son hali...

Giriş Tarihi: 28.05.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 09:43
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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel tanınmaz hale geldi! Son hali olay oldu

Şarkıcı Selen Görgüzel, 2014 yılında başlayan evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel tanınmaz hale geldi! Son hali olay oldu

Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürmüş, duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek bir süre kendisiyle konuşmuştu.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel tanınmaz hale geldi! Son hali olay oldu

Görgüzel boşanmasının ardından "Kendimi aşka kapamadım. Ben aşk kadınıyım. Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda doğru bir şekilde karşıma birisi çıkarda inşallah aşık olurum" sözlerini kullanmıştı.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel tanınmaz hale geldi! Son hali olay oldu

Ünlü şarkıcı son olarak klibi için imaj değiştirdi. Görgüzel, uzun siyah saçlarını kestirip, platin sarısına boyattı.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel tanınmaz hale geldi! Son hali olay oldu

Selen Görgüzel'e yeni imajının ardından takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.