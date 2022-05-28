Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel tanınmaz hale geldi! Son hali olay oldu

Hamdi Alkan'la sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Selen Görgüzel, imajını tamamen değiştirdi. Yeni şarkısının klibi için yeni bir görünüme bürünen şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Saçlarını kestirip platin sarısına boyatan ünlü şarkıcı büyük beğeni topladı. İşte Selen Görgüzel'in son hali...