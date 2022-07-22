Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel duyanları şaşkına çevirdi! Sünnet derisinden güzellik operasyonu

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan geçtiğimiz günlerde boşanan şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Öpüşme sahnesinin 8 yıllık evliliklerini bitirdiği konuşulan Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açmıştı. Son olarak Abbas şarkısının klibi için imaj değiştiren Görgüzel yeni pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurmuştu. Selen Görgüzel son olarak, gençleşmek için yeni bir estetik akımı başlattı.