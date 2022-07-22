Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel duyanları şaşkına çevirdi! Sünnet derisinden güzellik operasyonu
Hamdi Alkan'la sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Selen Görgüzel, imajını tamamen değiştirdi. Yeni şarkısının klibi için yeni bir görünüme bürünen şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Saçlarını kestirip platin sarısına boyatan ünlü şarkıcı büyük beğeni topladı. İşte Selen Görgüzel'in son hali...
Giriş Tarihi: 22.07.2022
08:23 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
08:23
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan geçtiğimiz günlerde boşanan şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Öpüşme sahnesinin 8 yıllık evliliklerini bitirdiği konuşulan Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açmıştı. Son olarak Abbas şarkısının klibi için imaj değiştiren Görgüzel yeni pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurmuştu. Selen Görgüzel son olarak, gençleşmek için yeni bir estetik akımı başlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Selen Görgüzel, 2014 yılında başlayan evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürmüş, duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek bir süre kendisiyle konuşmuştu.
Görgüzel boşanmasının ardından "Kendimi aşka kapamadım. Ben aşk kadınıyım. Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda doğru bir şekilde karşıma birisi çıkarda inşallah aşık olurum" sözlerini kullanmıştı.
Ünlü şarkıcı son olarak klibi için imaj değiştirdi. Görgüzel, uzun siyah saçlarını kestirip, platin sarısına boyattı.