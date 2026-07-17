CANLI YAYIN

Halit Ergenç'in ilginç kahve rutini! Dışarıya onsuz çıkmıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in yanından ayırmadığı termosları sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımla takipçilerine gösterdi. Korel, "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" notuyla paylaşım yaptı.

Halit Ergenç'in ilginç kahve rutini! Dışarıya onsuz çıkmıyor 1

2009 yılında evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk sahibi olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, zaman zaman günlük yaşamlarından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Halit Ergenç'in ilginç kahve rutini! Dışarıya onsuz çıkmıyor 2

"HER YERE LİTRELERCE SIVI İLE GİDİYORUZ"

Son olarak Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dikkat çeken bir alışkanlığını Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Korel'in yayımladığı videoda, Ergenç'in farklı boyutlardaki termosları yanından hiç ayırmadığı görüldü.

Halit Ergenç'in ilginç kahve rutini! Dışarıya onsuz çıkmıyor 3

Paylaşımına esprili bir not da ekleyen Korel, "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Halit Ergenç'in ilginç kahve rutini! Dışarıya onsuz çıkmıyor 4

VERDİĞİ KİLOLARLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Bergüzar Korel, son dönemde verdiği 20 kiloyla da sık sık konuşuluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, zayıflama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Halit Ergenç'in ilginç kahve rutini! Dışarıya onsuz çıkmıyor 5

ZAYIFLA İĞNESİYLE DEĞİL, SPOR VE DİYETLE KİLO VERDİ

Korel, değişiminin disiplinli beslenme ve düzenli spor sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez dört aydır disiplinle, tam bir beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu." ifadelerini kullanmıştı.

Halit Ergenç'in ilginç kahve rutini! Dışarıya onsuz çıkmıyor 6

"DUYGUSAL YEMEK BOZUKLUĞUM VARDI"

Meslektaşı Esra Ruşan'ın sunduğu Herkes Kendine Baksın programına konuk olan oyuncu, geçmişte duygusal yeme bozukluğu yaşadığını da anlatmıştı. Korel, "Kendimle daha çok ilgilendiğim bir dönemdeydim. 30 yaşımda bu kadar bilinçli değildim, cepten yiyordum. Ciddi bir duygusal yeme bozukluğum vardı." sözleriyle yaşadığı süreci paylaşmıştı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin