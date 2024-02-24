Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'in ailesi de oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu, "Vatanım Sensin", "Karadayı", "Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece" gibi unutulmaz dizilerde başarılı performanslarıyla tanınan bir isim. Kendi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, bu sefer de ailesiyle gündem oldu. Bergüzar Korel'in hayatını araştıranlar, anne ve babasının Türk sinemasının tanınmış isimleri olduğunu öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyor. İşte Korel'in merak edilen anne ve babası...