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Haberler Galeri Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'in ailesi de oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu...

Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'in ailesi de oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu, "Vatanım Sensin", "Karadayı", "Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece" gibi unutulmaz dizilerde başarılı performanslarıyla tanınan bir isim. Kendi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, bu sefer de ailesiyle gündem oldu. Bergüzar Korel'in hayatını araştıranlar, anne ve babasının Türk sinemasının tanınmış isimleri olduğunu öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyor. İşte Korel'in merak edilen anne ve babası...

Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:26
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Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’in ailesi de oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusu...

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Kariyerine "Binbir Gece" dizisiyle başlayan Korel, ardından "Vatanım Sensin", "Karadayı", "Muhteşem Yüzyıl" gibi sevilen dizilerde rol aldı. Şimdilerde 41 yaşında olan oyuncu, meslektaşı Halit Ergenç ile evlendi ve bu evliliğinden Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi.

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Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’in ailesi de oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusu...

Son dönemde saçlarındaki değişimle adından söz ettiren Korel, takipçilerinin yakında takibinde... Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar, annesi ve babasının kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’in ailesi de oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusu...

Başarılı oyuncunun, annesi Hülya Darcan babası ise Tanju Korel…

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Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’in ailesi de oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusu...

Korel'in annesi Hülya Darcan, ünlü dizilerden "Bir Zamanlar Çukurova", "Şeref Sözü", "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlarda da yer aldı. Babası Tanju Korel ise 1966'da 'Perde' dergisinin düzenlediği bir yarışmada birincilik kazandı ve sinema dünyasına adım attı. Eşkiya gibi önemli yapımlarda rol alan Tanju Korel, aynı zamanda dizi filmlerde de başarılı performanslar sergiledi.

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Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’in ailesi de oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusu...

Kendisi gibi oyuncu olan Hülya Darcan ile 1974'te evlenen Tanju Korel'in iki kızı var. İşte Bergüzar Korel başta olmak üzere ünlülerin ailesi...